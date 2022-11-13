В этот же день в Стамбуле оказался ростовский журналист Дмитрий Дибров и его супруга Полина. С утра пара делилась в соцсетях фото своего отдыха и прогулок по столице Турции. После теракта обеспокоенные поклонники стали писать Дибровым и спрашивать, не пострадали ли. Телеведущий и его супруга заверили, что с ними все в порядке.