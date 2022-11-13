В воскресенье 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв на пешеходной улице Истикляль. Террористка-смертница подорвала себя возле кафе. Это место не просто так было выбрано преступницей, так как является очень популярным у туристов.
В этот же день в Стамбуле оказался ростовский журналист Дмитрий Дибров и его супруга Полина. С утра пара делилась в соцсетях фото своего отдыха и прогулок по столице Турции. После теракта обеспокоенные поклонники стали писать Дибровым и спрашивать, не пострадали ли. Телеведущий и его супруга заверили, что с ними все в порядке.
Они рассказали, что гуляли по городу, когда произошла трагедия. За секунду веселый и яркий Стамбул стал тревожным. На улицах города много военных, а в небе летают вертолеты. Сами Дибровы остаток вечера решили провести в гостинице.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров сравнил себя с горным козлом после поездки в Пятигорск.