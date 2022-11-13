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Ростовский журналист Дмитрий Дибров и его жена были в Стамбуле во время теракта

Вчера, 17:27
Фото: Социальные сети Полины Дибровой
Уроженец Ростова, телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина не пострадали в ходе теракта в Стамбуле 13 ноября, об этом они рассказали в своих соцсетях.

В воскресенье 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв на пешеходной улице Истикляль. Террористка-смертница подорвала себя возле кафе. Это место не просто так было выбрано преступницей, так как является очень популярным у туристов.

В этот же день в Стамбуле оказался ростовский журналист Дмитрий Дибров и его супруга Полина. С утра пара делилась в соцсетях фото своего отдыха и прогулок по столице Турции. После теракта обеспокоенные поклонники стали писать Дибровым и спрашивать, не пострадали ли. Телеведущий и его супруга заверили, что с ними все в порядке.

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Они рассказали, что гуляли по городу, когда произошла трагедия. За секунду веселый и яркий Стамбул стал тревожным. На улицах города много военных, а в небе летают вертолеты. Сами Дибровы остаток вечера решили провести в гостинице.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров сравнил себя с горным козлом после поездки в Пятигорск.

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