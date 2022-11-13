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Условия жизни мобилизованных ростовчан в спецоперации

Вчера, 03:58
Фото: mil.ru
Военнослужащие РФ
Ростовская область набрала необходимое количество людей в рамках частичной мобилизации и отправила их на обучение. В каких условиях они живут, в материале RostovGazeta.

Частичная мобилизация в Ростовской области

В Ростовской области, как и во всей стране, мобилизационная кампания началась с 21 сентября. Президент Владимир Путин говорил о необходимости набрать 300 тысяч человек.

В первую очередь повестки приходили тем, кто ранее уже служил или имеет боевой опыт. Но сразу стать участниками спецоперации они не могли, так как предварительно нужно пройти обучение.

Завершился набор уже в конце октября, когда об этом президенту доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Это случилось 28 числа.

Отец с сыном

В Telegram-канале Readovka рассказали о военнослужащих из Ростовской области с позывными «Отец» и «Козырь». Это родственники — папа с сыном, которые попросили служить вместе.

До спецоперации они вместе работали слесарями на предприятии по ремонту автомобилей «КамАЗ». Теперь они являются экипажем одного танка.

К ним также присоединился их земляк. В целом все они нашли общий язык и служба у них проходит легко.

Танк ВС РФ
Фото: mil.ru

Мобилизованный агроном

В Telegram-канале военкора Бориса Рожина опубликовали рассказ об агрономе из донского региона, который отправился на службу в должности рядового. Оказалось, что у него имеется боевой опыт.

Военнослужащий рассказал, что сейчас условия совершенно иные. По его словам, во времена его службы на Кавказе просто были стрельбы, а сейчас появились квадрокоптеры и спутниковое наведение.

Боец уточнил, что быстро адаптировался, хотя оказалось не совсем просто из-за возраста. Сказалось то, что ему больше 30 лет.

Как обучали мобилизованных

В начале ноября появилась информация, что часть мобилизованных отправили в зону спецоперации. Но перед этим они прошли курс по дисциплинам боевой и спецподготовки.

Бойцы обновили свои знания в военном деле, в том числе они бросали гранаты, стреляли из танков, гранатометов и другого оружия. Перед отправкой людей обеспечили питанием и водой. 

Предприниматель стал наводчиком танка

Под призывную кампанию попал 42-летний бизнесмен из области, который работал в сфере строительства. Повестку ему привез сам глава района. 

Бегать бизнесмен не стал и сходил в военкомат, где его признали годным. Частичной мобилизации он не боялся. 

Предприниматель ни на что не жаловался и рассказал, что его хорошо встретили. В части все друг друг помогают, а бойцы делятся продуктами и вещами. 

Сам бизнесмен стал наводчиком танка.

Что выдают мобилизованным

Телеканал «Дон-ТР» снял репортаж, в котором рассказал о выдаваемой экипировке военнослужащим перед отправкой в зону спецоперации. Каждый получает высокие берцы нового образца, «баул», два походных рюкзака, куда можно положить личные вещи и снаряжение.

Также выдают сапоги, форму, включающую в себя куртки и другие всесезонные предметы одежды. Бойцы также получают аптечки, средства индивидуальной защиты, вроде налокотников, противогазов, очков.

Чем кормят мобилизованных

В Ростовской области организовали мастер-класс для мобилизованных по приготовлению нестандартных блюд. Его провели военные повара, приготовившие блюда русской, белорусской, армянской кухни.

Все собравшиеся смогли попробовать блины с черной икрой и фаршированную щуку. И это далеко не все, так как бойцов кормили шашлыками, долмой, пельменями, котлетами и варениками.

Блюда приготовили в учебном центре Минобороны в Ростовской области.

Кухня ВС РФ
Фото: mil.ru

Свадьбы на полигоне

В одном из военных частей в районе Новочеркасска успели сыграть сразу две свадьбы. Когда двух мобилизованных отправили на обучение, то выяснилось, что они не успели расписаться со своими вторыми половинками. 

Тогда решили устроить праздники прямо в части. Для молодоженов подготовили караваи, букеты для невест и концерт с участием казачьего ансамбля.

Каждая пара получила по 50 тысяч рублей в качестве подарка.

Сколько платят мобилизованным

Для мобилизованных и членов их семей предусмотрены выплаты и различные льготы. Тем, кто пошел служить, выплатят 195 тысяч рублей в качестве единовременной помощи. 

Еще 150 тысяч рублей перечислит область. Обещают и хорошие зарплаты бойцам, плюс у них будут премии за выполнение боевых задач. 

Семьям военнослужащих оказывают всестороннюю помощь. В том числе для этого есть волонтеры, которые навещают людей и узнают о том, что им нужно. 

Губернатор Василий Голубев рассказывал, что всего поступили две тысячи заявок. Из них 95% уже отработано, а по остальным продолжается помощь.

Чаще всего обращения связаны с бытовой помощью, в том числе уборкой мусора, покосом травы. Кто-то просит доставить продукты, другим нужна помощь в выгуле собак. Подобных заявок оказалось около 40%.

Еще 27% обращений были связаны с юридической помощью. В том числе люди интересовались кредитными каникулами.

Еще 15% заявок касались вопросов устройства детей в детсады и трудоустройства.

#Илья Протвинов#Общество#Спецоперация#Мобилизация#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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