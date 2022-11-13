В Ростовской области, как и во всей стране, мобилизационная кампания началась с 21 сентября. Президент Владимир Путин говорил о необходимости набрать 300 тысяч человек.
В первую очередь повестки приходили тем, кто ранее уже служил или имеет боевой опыт. Но сразу стать участниками спецоперации они не могли, так как предварительно нужно пройти обучение.
Завершился набор уже в конце октября, когда об этом президенту доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Это случилось 28 числа.
В Telegram-канале Readovka рассказали о военнослужащих из Ростовской области с позывными «Отец» и «Козырь». Это родственники — папа с сыном, которые попросили служить вместе.
До спецоперации они вместе работали слесарями на предприятии по ремонту автомобилей «КамАЗ». Теперь они являются экипажем одного танка.
К ним также присоединился их земляк. В целом все они нашли общий язык и служба у них проходит легко.
В Telegram-канале военкора Бориса Рожина опубликовали рассказ об агрономе из донского региона, который отправился на службу в должности рядового. Оказалось, что у него имеется боевой опыт.
Военнослужащий рассказал, что сейчас условия совершенно иные. По его словам, во времена его службы на Кавказе просто были стрельбы, а сейчас появились квадрокоптеры и спутниковое наведение.
Боец уточнил, что быстро адаптировался, хотя оказалось не совсем просто из-за возраста. Сказалось то, что ему больше 30 лет.
В начале ноября появилась информация, что часть мобилизованных отправили в зону спецоперации. Но перед этим они прошли курс по дисциплинам боевой и спецподготовки.
Бойцы обновили свои знания в военном деле, в том числе они бросали гранаты, стреляли из танков, гранатометов и другого оружия. Перед отправкой людей обеспечили питанием и водой.
Под призывную кампанию попал 42-летний бизнесмен из области, который работал в сфере строительства. Повестку ему привез сам глава района.
Бегать бизнесмен не стал и сходил в военкомат, где его признали годным. Частичной мобилизации он не боялся.
Предприниматель ни на что не жаловался и рассказал, что его хорошо встретили. В части все друг друг помогают, а бойцы делятся продуктами и вещами.
Сам бизнесмен стал наводчиком танка.
Телеканал «Дон-ТР» снял репортаж, в котором рассказал о выдаваемой экипировке военнослужащим перед отправкой в зону спецоперации. Каждый получает высокие берцы нового образца, «баул», два походных рюкзака, куда можно положить личные вещи и снаряжение.
Также выдают сапоги, форму, включающую в себя куртки и другие всесезонные предметы одежды. Бойцы также получают аптечки, средства индивидуальной защиты, вроде налокотников, противогазов, очков.
В Ростовской области организовали мастер-класс для мобилизованных по приготовлению нестандартных блюд. Его провели военные повара, приготовившие блюда русской, белорусской, армянской кухни.
Все собравшиеся смогли попробовать блины с черной икрой и фаршированную щуку. И это далеко не все, так как бойцов кормили шашлыками, долмой, пельменями, котлетами и варениками.
Блюда приготовили в учебном центре Минобороны в Ростовской области.
В одном из военных частей в районе Новочеркасска успели сыграть сразу две свадьбы. Когда двух мобилизованных отправили на обучение, то выяснилось, что они не успели расписаться со своими вторыми половинками.
Тогда решили устроить праздники прямо в части. Для молодоженов подготовили караваи, букеты для невест и концерт с участием казачьего ансамбля.
Каждая пара получила по 50 тысяч рублей в качестве подарка.
Для мобилизованных и членов их семей предусмотрены выплаты и различные льготы. Тем, кто пошел служить, выплатят 195 тысяч рублей в качестве единовременной помощи.
Еще 150 тысяч рублей перечислит область. Обещают и хорошие зарплаты бойцам, плюс у них будут премии за выполнение боевых задач.
Семьям военнослужащих оказывают всестороннюю помощь. В том числе для этого есть волонтеры, которые навещают людей и узнают о том, что им нужно.
Губернатор Василий Голубев рассказывал, что всего поступили две тысячи заявок. Из них 95% уже отработано, а по остальным продолжается помощь.
Чаще всего обращения связаны с бытовой помощью, в том числе уборкой мусора, покосом травы. Кто-то просит доставить продукты, другим нужна помощь в выгуле собак. Подобных заявок оказалось около 40%.
Еще 27% обращений были связаны с юридической помощью. В том числе люди интересовались кредитными каникулами.
Еще 15% заявок касались вопросов устройства детей в детсады и трудоустройства.