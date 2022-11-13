В Абрау-Дюрсо возле базы отдыха «Лиманчик» со скалы сорвался мотоциклист

Как пишет Телеграм-канал KubMash, мотоциклист погиб на месте, у него остались жена и двое детей. Перед падением он ехал по узкой тропе по краю обрыва, не справился с управлением и упал вниз с большой высоты.
По факту происшествия в ГУ МВД по Краснодарскому краю начали проверку.
Ранее северном подъезде к Ростову из-за неудачного обгона погиб 41-летний мотоциклист. Мужчина двигался в направлении трассы М-4 «Дон» и решил обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением и вылетел на обочину.