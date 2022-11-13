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В Абрау-Дюрсо возле базы отдыха «Лиманчик» со скалы сорвался мотоциклист

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
В Краснодарском крае в районе базы отдыха «Лиманчик» со скалы упал мотоциклист из Новороссийска, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как пишет Телеграм-канал KubMash, мотоциклист погиб на месте,  у него остались жена и двое детей. Перед падением он ехал по узкой тропе по краю обрыва, не справился с управлением и упал вниз с большой высоты.

По факту происшествия в ГУ МВД по Краснодарскому краю начали проверку.

Ранее северном подъезде к Ростову из-за неудачного обгона погиб 41-летний мотоциклист.  Мужчина двигался в направлении трассы М-4 «Дон» и решил обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением и вылетел на обочину.

 

 

 

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#Илья Протвинов#Происшествия#Краснодарский край#Происшествие
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