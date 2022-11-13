За год кредитный портфель жителей Ростовской области вырос на 10%. К началу октября общая сумма кредитов жителей региона составляет 608 миллиардов рублей. Большая часть из них — ипотечные займы. Их жители Ростовской области взяли на сумму более 281 миллиарда.
Центробанк отмечает, что средняя процентная ставка по ипотеке в этом году была ниже прошлогодней. Например, в сентябре ипотека выдавалось в среднем под 7,2% годовых, а годом ранее — под 7,7%. Это позволило увеличить ипотечный кредитный портфель жителей Ростовской области на 17%.
Что касается потребительских кредитов, их рост за год составил меньше — около 5%. К началу октября сумма таких кредитов всех жителей региона составила 326 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что почти у каждого второго ростовчанина нет накоплений на черный день.