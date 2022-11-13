rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В долгах, как в шелках: жители Ростовской области набрали кредитов на 608 млрд рублей

Вчера, 15:06
Фото: 1MI

На 608 млрд рублей набрали кредитов жители Ростовской области в 2022 году

За год кредитный портфель жителей Ростовской области вырос на 10%, сообщает Центробанк.

За год кредитный портфель жителей Ростовской области вырос на 10%. К началу октября общая сумма кредитов жителей региона составляет 608 миллиардов рублей. Большая часть из них — ипотечные займы. Их жители Ростовской области взяли на сумму более 281 миллиарда.

Центробанк отмечает, что средняя процентная ставка по ипотеке в этом году была ниже прошлогодней. Например, в сентябре ипотека выдавалось в среднем под 7,2% годовых, а годом ранее — под 7,7%. Это позволило увеличить ипотечный кредитный портфель жителей Ростовской области на 17%.

Минфин в Ростовской области возьмет кредиты на 16 млрд рублей в 2022 году
Узнать подробнее

Что касается потребительских кредитов, их рост за год составил меньше — около 5%. К началу октября сумма таких кредитов всех жителей региона составила 326 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что почти у каждого второго ростовчанина нет накоплений на черный день.

Читайте также:
Почти у каждого второго ростовчанина нет накоплений на черный деньЮрист Габович рассказал, как мобилизованным спишут кредитыВ Ростове-на-Дону на миллиарды сократятся доходы и расходы бюджетов после 2023 года
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ипотека#Кредит#Банк#Центральный Банк России#Ростовская область#Экономика
Подпишитесь
В Новочеркасске неизвестный мужчина-азиат пытался украсть пятилетнюю девочку
Вчера, 22:07
В Ростовской области задержали белоруса, осуждавшего российских военных и СВО
Вчера, 19:04
Население Ростовской области продолжает вымирать в 2022 году
Вчера, 16:07
С военными летчиками из Ростовской области будут работать психологи
Вчера, 19:37
В Ростовской области жители уходят в армию и не слышат тревожных сирен
Вчера, 19:42
Приезжие из Донецка станцевали под песню «Ще не вмерла Украина» в ростовском кафе
Вчера, 22:05