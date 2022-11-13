Центробанк отмечает, что средняя процентная ставка по ипотеке в этом году была ниже прошлогодней. Например, в сентябре ипотека выдавалось в среднем под 7,2% годовых, а годом ранее — под 7,7%. Это позволило увеличить ипотечный кредитный портфель жителей Ростовской области на 17%.