Как сообщает местное издание «Тузловград», в Новочеркасске неизвестный мужчина пытался украсть из детского сада пятилетнюю девочку. По предварительной информации, злоумышленник увидел одинокого ребенка на площадке дошкольного учреждения. Девочка ждала родителей. Мужчина перелез через забор и начал вести диалог с ребенком, после чего обманом попытался вывести дошкольницу за пределы детсада.