Как сообщает местное издание «Тузловград», в Новочеркасске неизвестный мужчина пытался украсть из детского сада пятилетнюю девочку. По предварительной информации, злоумышленник увидел одинокого ребенка на площадке дошкольного учреждения. Девочка ждала родителей. Мужчина перелез через забор и начал вести диалог с ребенком, после чего обманом попытался вывести дошкольницу за пределы детсада.
Спасла девочку мать, которая в этот момент подъехала к учреждению и забрала у злоумышленника своего ребенка.
В социальных сетях пишут, что полицейские уже начали проверку по факту случившегося. Однако официальных комментариев от МВД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
В издании уточнили, что у мужчины азиатская внешность.
Ранее глава СК Бастрыкин поручил проверить данные о похищениях детей в Ростовской области.