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В Новочеркасске неизвестный мужчина-азиат пытался украсть пятилетнюю девочку

Вчера, 19:07
Фото: 1MI
В Новочеркасске Ростовской области неизвестный мужчина хотел выкрасть пятилетнюю девочку с территории детского сада.

Как сообщает местное издание «Тузловград», в Новочеркасске неизвестный мужчина пытался украсть из детского сада пятилетнюю девочку. По предварительной информации, злоумышленник увидел одинокого ребенка на площадке дошкольного учреждения. Девочка ждала родителей. Мужчина перелез через забор и начал вести диалог с ребенком, после чего обманом попытался вывести дошкольницу за пределы детсада.

Спасла девочку мать, которая в этот момент подъехала к учреждению и забрала у злоумышленника своего ребенка.

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В социальных сетях пишут, что полицейские уже начали проверку по факту случившегося. Однако официальных комментариев от МВД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

В издании уточнили, что у мужчины азиатская внешность.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Дети#Происшествие
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