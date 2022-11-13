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В Ростове отстранили водителя автобуса, который справил нужду прямо из салона

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону отстранили от работы водителя автобуса № 24, который справил малую нужду прямо из салона.

Как пишет издание 161.ру, водителя временно отстранили до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, видео с водителем, который, по словам очевидца, прямо из салона автобуса справил нужду, появилось в соцсети. Кроме того, как утверждал автор ролика, водитель курил травку.

По словам же самого водителя, он просто мыл руки, зажав бутылку с водой между ног.

«Водителя отстранили от работы на время внутренней проверки. Водитель так и не объяснил начальству, почему решил мыть руки в салоне, а не снаружи», — пишет издание.

 

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