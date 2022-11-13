Как пишет издание 161.ру, водителя временно отстранили до выяснения всех обстоятельств.
Напомним, видео с водителем, который, по словам очевидца, прямо из салона автобуса справил нужду, появилось в соцсети. Кроме того, как утверждал автор ролика, водитель курил травку.
По словам же самого водителя, он просто мыл руки, зажав бутылку с водой между ног.
«Водителя отстранили от работы на время внутренней проверки. Водитель так и не объяснил начальству, почему решил мыть руки в салоне, а не снаружи», — пишет издание.