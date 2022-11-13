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В Ростове после скандальных учений установят шесть тревожных сирен

Сегодня, 08:29
Фото: https://pxhere.com

В Ростове до конца 2022 года дополнительно установят шесть тревожных сирен

До конца 2022 года в Ростове-на-Дону установят шесть тревожных сирен. сообщили в городской администрации.

Как пишет издание 1rnd, прошедшие 9 ноября командно-штабные учения показали проблемы с системой оповещения. В частности, жители спальных районов Ростова вообще не слышали  электросирен.

В департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС пояснили, что проблемы с оповещением возникли из-за технических проблем. В частности, ряд тревожных сирен не сработали, а в других выявили снижение громкости звука.

Где именно установят тревожные сирены, не сообщается, но известно, что их расположат в местах, не охваченных звуковым прикрытием электросирен.

 

 

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