Как пишет издание 1rnd, прошедшие 9 ноября командно-штабные учения показали проблемы с системой оповещения. В частности, жители спальных районов Ростова вообще не слышали электросирен.
В департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС пояснили, что проблемы с оповещением возникли из-за технических проблем. В частности, ряд тревожных сирен не сработали, а в других выявили снижение громкости звука.
Где именно установят тревожные сирены, не сообщается, но известно, что их расположат в местах, не охваченных звуковым прикрытием электросирен.