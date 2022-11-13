В настоящее время в области работают десять общественных приемных, в которые за январь — сентябрь текущего года обратились более трех тысяч жителей, во внесудебном порядке удалось решить споров на сумму, превысившую три миллиона рублей.
Отмечается, что Ростовская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по защищенности прав потребителей. В 2021 году регион поднялся на одну ступень и теперь занимает вторую строчку рейтинга.
Ранее Ростовский суд оштрафовал Wildberries за оплаченный, но не доставленный товар.