rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области более трех тысяч потребителей получили помощь в 2022 году

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
За девять месяцев 2022 года в Ростовской области оказали помощь более 3 тысяч потребителей, итоги озвучили на региональной конференции по защите прав потребителей.

В настоящее время в области работают десять общественных приемных, в которые за январь — сентябрь текущего года обратились более трех тысяч жителей, во внесудебном порядке удалось решить споров на сумму, превысившую три миллиона рублей.

Отмечается, что Ростовская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по защищенности прав потребителей. В 2021 году регион поднялся на одну ступень и теперь занимает вторую строчку рейтинга.

Ранее Ростовский суд оштрафовал Wildberries за оплаченный, но не доставленный товар.

 

 

Читайте также:
Ростовчанин пожаловался на введение в заблуждение потребителей СбераГосдума поддержала предложение о создании сервиса о нарушении прав потребителяРостовская область заняла второе место по уровню защищенности потребителей
#Илья Протвинов#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Не место в магазине: ростовские продавцы животных рассказали о крахе птичьего рынка
Сегодня, 14:14
В Ростовской области к концу 2022 года цены вырастут на 15%
Сегодня, 13:39
На 10% сократилась рождаемость в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 15:31
В Азовское море запретили входить судам, загруженным за пределами России
Вчера, 20:43
Население Ростовской области продолжает вымирать в 2022 году
Сегодня, 16:07
Ростовчане могут лишиться приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Сегодня, 10:48