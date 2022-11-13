ДТП произошло на трассе «М.Курган — слобода Большекрепинская

— слобода Р.Несветайская» утром 13 ноября. 26-летний водитель Lada Priora в ходе движения превысил скорость и выехал на встречную полосу, с которой вылетел в кювет дороги. Там машина врезалась в опору ЛЭП, которая буквально проломила ее на две части.