ДТП произошло на трассе «М.Курган — слобода Большекрепинская
— слобода Р.Несветайская» утром 13 ноября. 26-летний водитель Lada Priora в ходе движения превысил скорость и выехал на встречную полосу, с которой вылетел в кювет дороги. Там машина врезалась в опору ЛЭП, которая буквально проломила ее на две части.
В аварии пострадали водитель, и три его пассажира, среди которых 10-летний ребенок. Трагического исхода удалось избежать благодаря тому, что все пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности.