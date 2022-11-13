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В Ростовской области четверо чудом выжили в легковушке, разломавшейся на две части

Вчера, 15:08
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В страшном ДТП в Ростовской области чудом выжили водитель и три пассажира, рассказали в ГИБДД России по региону.

ДТП произошло на трассе «М.Курган — слобода Большекрепинская 
— слобода Р.Несветайская» утром 13 ноября. 26-летний водитель Lada Priora в ходе движения превысил скорость и выехал на встречную полосу, с которой вылетел в кювет дороги. Там машина врезалась в опору ЛЭП, которая буквально проломила ее на две части.

В аварии пострадали водитель, и три его пассажира, среди которых 10-летний ребенок. Трагического исхода удалось избежать благодаря тому, что все пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности.

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