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В Ростовской области к концу 2022 года цены вырастут на 15%

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
По итогам 2022 года в Ростовской области ожидается рост цен на 15%, следует из регионального прогноза социально-экономического развития.

Согласно прогнозу, потребительские цены в регионе по сравнению с 2021 годом увеличатся на 15%. 

Кроме того, согласно прогнозу, численность населения Ростовской области к концу 2022 года сократится на 30,5 тысячи человек до 4,137 миллиона человек.

При этом ожидается рост валового регионального продукта с 1,95 триллиона до 2,23 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что удержание цен на хлеб в Ростовской области обошлось в 50 миллионов рублей. Что касается запасов хлеба, то того количества, что есть на складах области, хватит на месяц.

 

 

 

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