Согласно прогнозу, потребительские цены в регионе по сравнению с 2021 годом увеличатся на 15%.
Кроме того, согласно прогнозу, численность населения Ростовской области к концу 2022 года сократится на 30,5 тысячи человек до 4,137 миллиона человек.
При этом ожидается рост валового регионального продукта с 1,95 триллиона до 2,23 триллиона рублей.
Ранее стало известно, что удержание цен на хлеб в Ростовской области обошлось в 50 миллионов рублей. Что касается запасов хлеба, то того количества, что есть на складах области, хватит на месяц.