Уже в ночь на вторник на территории Ростовской области ночью будет -1...+4 С, при прояснениях до - 4 С, а в отдельных районах морозы достигнут -7 С.
Днем тоже заметно похолодает, 15 ноября в Ростовской области дневная температура воздуха составит всего +1...+6 С.
Похолодание вызовет возникновение туманов и изморози, кроме того, будет дуть сильный западный и северо-западный ветер, скорость которого при порывах достигнет 15-20 метров в секунду.
Ранее синоптики сообщили, что с середины следующей недели Ростовскую область накроют снегопады.