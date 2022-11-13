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В Ростовской области обещают морозы до -7 С с 15 ноября

Сегодня, 07:17
В ночь на 15 ноября в отдельных районах Ростовской области температура воздуха опустится до -7 градусов, сообщили синоптики.
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Погода

Уже в ночь на вторник на территории Ростовской области ночью будет -1...+4 С, при прояснениях до - 4 С, а в отдельных районах морозы достигнут -7 С.

Днем тоже заметно похолодает, 15 ноября в Ростовской области дневная температура воздуха составит всего +1...+6 С.

Похолодание вызовет возникновение туманов и изморози, кроме того, будет дуть сильный западный и северо-западный ветер, скорость которого при порывах достигнет 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что с середины следующей недели Ростовскую область накроют снегопады.

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