В Ростовской области задержан 33-летний гражданин Белоруссии, ранее выступавший с критикой вооруженных сил России и спецоперации. По сообщениям «Дон 24», сейчас, по решению суда, мужчина находится в центре временного прибывания для иностранцев в Новочеркасске. Вскоре его депортируют из России.
До этого белорус отбыл наказание в одном из исправительных учреждений Ростовской области. В октябре 2022 года ГУФСИН региона запретил мужчине въезд в Россию сроком на три года.
Ранее в Ростове вынесли приговор местному жителю, посягавшему на жизнь президента в соцсети.