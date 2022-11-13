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В Ростовской области задержали белоруса, осуждавшего российских военных и СВО

Вчера, 16:04
Фото: 1MI
На территории Ростовской области задержан гражданин Белоруссии, осуждавший СВО и действия российской армии, сообщают СМИ.

В Ростовской области задержан 33-летний гражданин Белоруссии, ранее выступавший с критикой вооруженных сил России и спецоперации. По сообщениям «Дон 24», сейчас, по решению суда, мужчина находится в центре временного прибывания для иностранцев в Новочеркасске. Вскоре его депортируют из России.

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До этого белорус отбыл наказание в одном из исправительных учреждений Ростовской области. В октябре 2022 года ГУФСИН региона запретил мужчине въезд в Россию сроком на три года.

Ранее в Ростове вынесли приговор местному жителю, посягавшему на жизнь президента в соцсети.

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#Виктория Прутковская#Новости#Спецоперация#Суд
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