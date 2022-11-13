В Ростовской области задержан 33-летний гражданин Белоруссии, ранее выступавший с критикой вооруженных сил России и спецоперации. По сообщениям «Дон 24», сейчас, по решению суда, мужчина находится в центре временного прибывания для иностранцев в Новочеркасске. Вскоре его депортируют из России.