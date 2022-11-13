«Мы теперь солдаты!»
В Ростовской области началась осенняя призывная кампания, в рамках которой планируется отправить в армию порядка четырех тысяч новобранцев.
Власти региона заверяют, что в ходе призыва будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования. Как и годом ранее, призывники пройдут тесты на коронавирус. Также при необходимости новобранцев будут вакцинировать.
Солдат распределят по всем родам войск Российской Федерации. Порядка 60% из них направятся для прохождения военной службы в воинские части, находящиеся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 15 новобранцев отправятся в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.
Также чиновники заверяют, что осенний призыв никак не связан с ходом спецоперации на Украине. Новобранцев не планируют направлять в районы проведения СВО и на вновь вошедшие в состав России территории.
Завершиться призыв в этом году должен 31 декабря.
Тихая тревога
9 ноября на территории всей Ростовской области прошли учения гражданской обороны. Они включали в себя и проверку систем экстренного оповещения населения. Власти хотели определить готовность оборудования и каналов связи.
Однако многие ростовчане пожаловались, что не услышали звуков тревожных сирен во время учения. Также многие отмечали, что звук был тихим, его можно было услышать только на улице, при условии отсутствия других источников шума.
В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций напомнили, что в течение года из-за федеральных запретов проверки систем оповещения не проводились. Поэтому сейчас удалось выявить ряд несработавших тревожных сирен, также на отдельных участках зафиксирован низкий уровень их звучания.
Власти пообещали, что до конца года установят в городе шесть новых тревожных сирен. Конкретные адреса их установки не уточняются. Однако известно, что их расположат в местах, не охваченных звуковым прикрытием электросирен.
Закрытие перинатального центра
В Ростове с 16 января по 13 февраля приостановит свою работу перинатальный центр. Сообщается, что на это время там запланирована профилактическая мойка.
Мойка является обязательным мероприятием для подобных учреждений. Ее проводят, минимум, раз в год.