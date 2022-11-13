В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций напомнили, что в течение года из-за федеральных запретов проверки систем оповещения не проводились. Поэтому сейчас удалось выявить ряд несработавших тревожных сирен, также на отдельных участках зафиксирован низкий уровень их звучания.

Власти пообещали, что до конца года установят в городе шесть новых тревожных сирен. Конкретные адреса их установки не уточняются. Однако известно, что их расположат в местах, не охваченных звуковым прикрытием электросирен.