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Хакеры не дают купить билеты на автобусы жителям в Ростовской области

Сегодня, 12:51
Фото: rostovgazeta.ru
Автовокзал в Ростове

Автовокзалы Ростовской области пожаловались на DDoS-атаки

В Ростовской области автовокзалы предупредили пассажиров о перебоях с работой сайтов из-за хакерских атак, об этом сообщили представители Donbilet.

В Ростовской области пассажиров автовокзалов предупредили о проблемах с перебоями в работе сайта бронирования Donbilet, объяснив их текущей ситуацией на западной границе России с Украиной. В организации рассказали, что в последнее время сайты транспортных компаний все чаще подвергаются DDoS-атакам.  

«Ежедневно на сайт проводятся несколько тысяч  DDoS-атак. Наши специалисты возвращают сайт в рабочее состояние, но ситуация повторяется снова и снова», — сказано в объявлении сообщества автовокзалов Ростовской области, они также сообщили, что пока не могут дать прогноз о том, когда ситуация улучшится. 

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Пассажиров и посетителей сайта попросили обновить кэш и перезайти на сайт через некоторое время, если он остается недоступным, а если нужно получить срочную консультацию от сотрудников, дончанам и гостям региона рекомендуют писать в группу сайта в сети «ВКонтакте» или на электронный адрес [email protected]

Ранее из Ростова запустили автобусные рейсы в ЛНР.

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