«Ежедневно на сайт проводятся несколько тысяч DDoS-атак. Наши специалисты возвращают сайт в рабочее состояние, но ситуация повторяется снова и снова», — сказано в объявлении сообщества автовокзалов Ростовской области, они также сообщили, что пока не могут дать прогноз о том, когда ситуация улучшится.