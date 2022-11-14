В Ростовской области пассажиров автовокзалов предупредили о проблемах с перебоями в работе сайта бронирования Donbilet, объяснив их текущей ситуацией на западной границе России с Украиной. В организации рассказали, что в последнее время сайты транспортных компаний все чаще подвергаются DDoS-атакам.
«Ежедневно на сайт проводятся несколько тысяч DDoS-атак. Наши специалисты возвращают сайт в рабочее состояние, но ситуация повторяется снова и снова», — сказано в объявлении сообщества автовокзалов Ростовской области, они также сообщили, что пока не могут дать прогноз о том, когда ситуация улучшится.
Пассажиров и посетителей сайта попросили обновить кэш и перезайти на сайт через некоторое время, если он остается недоступным, а если нужно получить срочную консультацию от сотрудников, дончанам и гостям региона рекомендуют писать в группу сайта в сети «ВКонтакте» или на электронный адрес [email protected].
Ранее из Ростова запустили автобусные рейсы в ЛНР.