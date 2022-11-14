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Бывшие сотрудники ГИБДД получили по 7 лет условно за взятки в Ростовской области

Сегодня, 11:35
Фото: Альберт Исмаилов/CC BY 3.0 / wikimedia.org
В Ростовской области огласили приговор бывшим сотрудникам ГИБДД Роману Сапрыкину и Роману Финкову за получение взяток, сообщили в УГИБДД по региону.

Суд установил, что в 2021 году в Шахтах фигуранты остановили на дороге пьяного водителя и получили от него 15 тысяч рублей. За это они отдали ему документы и отпустили. 

Кроме того, в суде установили еще несколько случаев незаконного получения денег. По данным фактам возбудили уголовные дела, а обвиняемых посадили под домашний арест. 

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Суд приговорил фигурантов к срокам 7 лет 10 месяцев и 7 лет 11 месяцев заключения условно. Им запретили в течение трех лет работать в правоохранительных органах. 

Один из осужденных оказался участником боевых действий. Также у них оказались несовершеннолетние дети.

Этот приговор не был обжалован и вступил в законную силу. 

Ранее донской Следком рассказал об аресте антикоррупционного полицейского в Таганроге.

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