ЧП в Москве: При пожаре погиб человек

Эксперт по выживанию Михаил Макеев ранее рассказал о простейшем способе спасения жизни человеку, который потерял сознание во время пожара. До прибытия бригады скорой помощи необходимо держать под контролем первичные признаки жизни пострадавшего. Чтобы избежать асфиксии вследствие западания языка пациента нужно повернуть на бок и обязательно подложить что-либо ему под голову, сообщил Макеев.