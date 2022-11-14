ЧП в Москве: При пожаре погиб человек

Корреспонденты информационного портала NEWS.ru пишут, что жертвой пожара стал один человек. Четверых пострадавших удалось спасти. В их числе — один ребенок.
В ликвидации огня участвовали свыше 40 человек личного состава. Сотрудники МЧС использовали 12 единиц спецтехники. По данным Telegram-канала «112», жилец горевшей квартиры лишился самообладания в ожидании помощи. Мужчина решил спасаться самостоятельно и выпрыгнул в окно. При падении с девятого этажа он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Эксперт по выживанию Михаил Макеев ранее рассказал о простейшем способе спасения жизни человеку, который потерял сознание во время пожара. До прибытия бригады скорой помощи необходимо держать под контролем первичные признаки жизни пострадавшего. Чтобы избежать асфиксии вследствие западания языка пациента нужно повернуть на бок и обязательно подложить что-либо ему под голову, сообщил Макеев.