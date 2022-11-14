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Донские власти объяснили, почему курсы военной подготовки открыли только в Ростове

Сегодня, 16:16
Фото: archive.mil.ru

Губернатор Голубев рассказал о курсах военной подготовки в городах Ростовской области

Студенты Ростовской области попросили организовать курсы специальной медподготовки не только в Ростове, но и в других городах региона, предложение прозвучало в рамках передачи «О главном».

Напомним, в октябре в Ростове открыли запись на курсы специальной военной и медицинской подготовки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что курсы создали по желанию дончан, и к настоящему моменту обучение прошли сотни жителей региона.

«Что касается создания курсов в других местах, мы этот вопрос изучаем, но для этого нужны определенные условия. Не в каждом месте можно создать площадку для прохождения курса военной подготовки, поэтому такие поручения даны, но мы готовы помочь и с перевозкой людей к месту обучения в случае необходимости. Если такие заявки будут — мы обязательно их рассмотрим», — сообщил Василий Голубев.   

В Ростове-на-Дону откроют краткосрочные курсы по военной и медицинской подготовке
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Ранее ростовчане усомнились в качестве знаний, получаемых во время двухдневных курсов спецподготовки.

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