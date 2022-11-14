«Что касается создания курсов в других местах, мы этот вопрос изучаем, но для этого нужны определенные условия. Не в каждом месте можно создать площадку для прохождения курса военной подготовки, поэтому такие поручения даны, но мы готовы помочь и с перевозкой людей к месту обучения в случае необходимости. Если такие заявки будут — мы обязательно их рассмотрим», — сообщил Василий Голубев.