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Экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожае

Сегодня, 19:17
Фото: Dmitry Makeev/CC BY SA 4.0 / Wikimedia.org
Нарезной и буханка
Причиной роста себестоимости производства хлеба в Ростовской области являются несколько факторов, сообщил RostovGazeta экономист Артур Хачатрян.

Ростовская область — это сельскохозяйственная житница. Поэтому многие ростовчане удивляются росту цены на хлеб.

«В условиях нестабильности цен, производитель пшеницы удерживает продажу продукции в ожидании повышения закупочной цены. Соответственно, элеваторы уже не имеют тех объемов, которые позволят им снижать цену на муку», - отмечает Хачатрян.

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Уборка урожая в Ростовской области
Фото: donland.ru

Однако, по словам собеседника, пшеница в производстве хлеба занимает долю лишь до 15%.

Основная наценка заключается в длинной цепочке, которая идет от производителя до конечного магазина. С одной стороны — логистические затраты, которые постоянно растут в цене. Это транспортировка, хранение, потребление электроэнергии и многое другое. С другой — рынок, в основном, монополизируется. Крупные игроки диктуют свою ценовую политику.

«В этом случае государство может как регулировать процессы необоснованного увеличения цены посредством контроля антимонопольной службы, так и компенсировать выпадающие доходы производителя в виде субсидий», - разъясняет собеседник.

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Еще одно обстоятельство роста цены заключается в усилении ГОСТов.

«Если раньше хлеб можно было печь из определенных категорий зерна и муки, то сейчас качество контролируется. Соответственно, ассортиментный ряд зерна уменьшается. А это тоже приводит к удорожанию продукции», - подчеркивает эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что рост тарифов ЖКХ в ноябре 2023 года может привести к подорожанию хлеба. 

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