Основная наценка заключается в длинной цепочке, которая идет от производителя до конечного магазина. С одной стороны — логистические затраты, которые постоянно растут в цене. Это транспортировка, хранение, потребление электроэнергии и многое другое. С другой — рынок, в основном, монополизируется. Крупные игроки диктуют свою ценовую политику.