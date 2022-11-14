Ростовская область — это сельскохозяйственная житница. Поэтому многие ростовчане удивляются росту цены на хлеб.
«В условиях нестабильности цен, производитель пшеницы удерживает продажу продукции в ожидании повышения закупочной цены. Соответственно, элеваторы уже не имеют тех объемов, которые позволят им снижать цену на муку», - отмечает Хачатрян.
Однако, по словам собеседника, пшеница в производстве хлеба занимает долю лишь до 15%.
Основная наценка заключается в длинной цепочке, которая идет от производителя до конечного магазина. С одной стороны — логистические затраты, которые постоянно растут в цене. Это транспортировка, хранение, потребление электроэнергии и многое другое. С другой — рынок, в основном, монополизируется. Крупные игроки диктуют свою ценовую политику.
«В этом случае государство может как регулировать процессы необоснованного увеличения цены посредством контроля антимонопольной службы, так и компенсировать выпадающие доходы производителя в виде субсидий», - разъясняет собеседник.
Еще одно обстоятельство роста цены заключается в усилении ГОСТов.
«Если раньше хлеб можно было печь из определенных категорий зерна и муки, то сейчас качество контролируется. Соответственно, ассортиментный ряд зерна уменьшается. А это тоже приводит к удорожанию продукции», - подчеркивает эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что рост тарифов ЖКХ в ноябре 2023 года может привести к подорожанию хлеба.