Эксперты рассказали о самых популярных артистах на новогодние корпоративы

Как передают «Известия», в этом году компании экономят или вовсе отказываются от проведения новогодних вечеринок, по данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий, рынок корпоративов просел на 20%. При этом артисты говорят, что новогодняя ночь кормит год.