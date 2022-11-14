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Эксперты рассказали о самых популярных артистах на новогодние корпоративы

Сегодня, 13:00
Эксперты назвали наиболее востребованных российских исполнителей на корпоративны Нового 2023-го года.

Как передают «Известия», в этом году компании экономят или вовсе отказываются от проведения новогодних вечеринок, по данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий, рынок корпоративов просел на 20%. При этом артисты говорят, что новогодняя ночь кормит год. 

Как отметила глава ассоциации Юлия Жоля, очень вырос интерес к артистам, определившим свою патриотическую позицию, в частности, SHAMAN, которого заказывают часто. 

Организатор концертных и корпоративных мероприятий Али Левшин рассказал, что в числе самых востребованных также Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и самый популярный артист 2022 года по опросам ВЦИОМ — Олег Газманов.

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