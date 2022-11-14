«Главное, на чем эти решения[прим. редакции — принимаемые оперштабом] должны отразиться — это нормальное самочувствие и стабильность в Ростовской области. На сегодняшний день ежедневно анализируется ситуация, в случае необходимости принимаются оперативные решения<…> Мы видим, что принятие ряда решений позволило нам быть уверенными, что все службы готовы к реализации той или иной задачи. Штаб продолжает работать в режиме ЧС», — рассказал о работе штаба губернатор, сообщив, что ежедневно он получает отчеты о текущей ситуации в регионе.