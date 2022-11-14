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Губернатор Голубев заявил о готовности служб Ростовской области к решению любых задач

Сегодня, 15:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области все службы подготовлены к решению любых задач и работе в режиме ЧС, об этом рассказал донской губернатор Василий Голубев в эфире передачи «О главном».

Губернатор Ростовской области Василий Голубева напомнил, что оперативный штаб по среднему уровню реагирования приступил к работе еще 19 октября, тогда главными и первостепенными задачами стало обеспечение безопасности в регионе, а также бесперебойная работа предприятий ЖКХ.

«Главное, на чем эти решения[прим. редакции — принимаемые оперштабом] должны отразиться — это нормальное самочувствие и стабильность в Ростовской области. На сегодняшний день ежедневно анализируется ситуация, в случае необходимости принимаются оперативные решения<…> Мы видим, что принятие ряда решений позволило нам быть уверенными, что все службы готовы к реализации той или иной задачи. Штаб продолжает работать в режиме ЧС», — рассказал о работе штаба губернатор, сообщив, что ежедневно он получает отчеты о текущей ситуации в регионе.  

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