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«Когда это закончится?»: ростовчан возмутил рост цен на 15% на продукты

Сегодня, 05:07
Фото: 1MI

Жителей в Ростове-на-Дону возмутил рост цен на 15% на продукты

В Ростовской области по результатам 2022 года цены вырастут на 15%, что возмутило местных жителей, сообщили они в соцсетях.

В прогнозе социально-экономического развития говорится, что за год цены увеличатся на 15%. Вместе с этим может сократиться и численность населения на 30,5 тысячи человек.

Планируется, что количество жителей региона составит 4,1 миллиона человек. Пользователям в комментариях не понравились подобные показатели.

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«Дальше будет хуже», — пишут ростовчане.

«Закончится это когда -нибудь», — интересуются местные жители. Другие поинтересовались, поднимут ли пенсии на соответствующий уровень.

Ранее стало известно, что счастье для жителей Ростова «подорожало» на 15 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Продукты
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