В прогнозе социально-экономического развития говорится, что за год цены увеличатся на 15%. Вместе с этим может сократиться и численность населения на 30,5 тысячи человек.
Планируется, что количество жителей региона составит 4,1 миллиона человек. Пользователям в комментариях не понравились подобные показатели.
«Дальше будет хуже», — пишут ростовчане.
«Закончится это когда -нибудь», — интересуются местные жители. Другие поинтересовались, поднимут ли пенсии на соответствующий уровень.
Ранее стало известно, что счастье для жителей Ростова «подорожало» на 15 тысяч рублей.