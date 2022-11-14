До того как замело
В Ростове на уборку семи районов города от снега выделили более 60 миллионов рублей. Согласно материалам заявки на портале госзакупок, конкурс для поиска исполнителя объявил городской департамент ЖКХ, который ищет подрядчика для зимней снегоуборочной кампании в 2022 году.
За 66 миллионов рублей от исполнителя требуется убрать улицы в семи районах города, включая центр и его восточную окраину — Первомайский и Пролетарский районы. Дороже всего оценили уборку в Кировском и Ворошиловском районе, общую сумму работ в которых оценили в 31,2 миллиона рублей.
И сами не работают, и другим не дают
В Ростовской области сообщество донских автовокзалов опубликовало объявление портала по продаже билетов на автобусные рейсы Donbilet.
Компания сообщила, что последние месяцы из-за нестабильной геополитической обстановки и близости Ростовской области к западной границе страны они регулярно подвергаются DDoS-атакам.
Эти атаки мешают функционированию сайта и затрудняют работу электронной билетной кассы, а потому пассажиров просят проявить понимание, обновить кэш и перезайти на сайт спустя время в случае проблем с доступом.
Пока портал не может сообщить, когда решиться возникшая проблема с перебоями, однако их специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить пассажирам доступ к службе поддержке и сервису по продаже билетов.
Закрытие сезона
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что уже во вторник, 15 ноября, в городе перекроют движение по понтонному мосту, который ведет на Зеленый остров.
Транспортное и пешеходное сообщение с островом собираются закрыть до апреля 2023 года, когда начнется новый сезон навигации на реке Дон.