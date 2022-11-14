За 66 миллионов рублей от исполнителя требуется убрать улицы в семи районах города, включая центр и его восточную окраину — Первомайский и Пролетарский районы. Дороже всего оценили уборку в Кировском и Ворошиловском районе, общую сумму работ в которых оценили в 31,2 миллиона рублей.