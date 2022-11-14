rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Дону могут снизить цены на проезд детей в общественном транспорте с 1 января

Сегодня, 18:40
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области собираются пересмотреть тарифы на проезд детей в общественном транспорте с 1 января 2023 года, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в эфире передачи «О главном».

Напомним, в начале октября стало известно, что в Шахтах отменили льготный тариф на проезд несовершеннолетних в общественном транспорте, стоимость поездки увеличилась в 16 раз — с двух до 32 рублей.  

Глава донского правительства Василий Голубев ответил на недовольства жителей, объяснив, что в последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте в Шахтах меняли 17 лет назад. Он напомнил, что любые покупки автопарков для оказания более качественных услуг также сказываются на тарифах.

Губернатор считает, что повышение тарифов провели слишком резко без необходимого оповещения населения, а потому поручил Минтранспорта, транспортным предприятиям и чиновникам до конца ноября представить отчеты.

В части Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте 1 ноября
Узнать подробнее

«Мы посмотрим, что у нас происходит с тарифами с учетом проблемных вопросов и транспортных предприятий, и жителей тех или иных территорий, и обращений. Думаю, с 1 января 2023 года, и в городе Шахты в том числе, будут приняты решения, которые несколько опустят стоимость проезда наших детишек», — заявил Василий Голубев, добавив, что население города Шахты и других муниципалитетов обязательно проинформируют, если соответствующее решение будет принято. 

Ранее аналитики рассказали, почему Ростов-на-Дону смог войти в десятку федеральных лидеров по качеству городского общественного транспорта

Читайте также:
«Это возмутительно»: ростовчане раскритиковали рост тарифов на услуги ЖКХВласти в Ростове не планируют повышать тариф на проезд в 2022 годуВ Ростове вырастут тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях, но не для пассажиров
#Надежда Пустяк#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Шахты#Городская среда#Дети#Транспорт#Льготы#Общественный транспорт
Подпишитесь
На Дону автовокзалы атакуют хакеры, а в Ростове закрывают проезд на Зеленый остров
Сегодня, 18:21
В Ростовской области 76% работодателей брали сотрудников на работу «по блату»
Сегодня, 20:38
Военный летчик рассказал, зачем нужны комнаты психоразгрузки в Ростовской области
Сегодня, 16:40
Вассерман объяснил, почему беженцы в Ростове устраивают проукраинские вечеринки
Сегодня, 16:39
Донские власти объяснили, почему курсы военной подготовки открыли только в Ростове
Сегодня, 19:16
Экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожае
Сегодня, 22:17