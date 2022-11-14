«Мы посмотрим, что у нас происходит с тарифами с учетом проблемных вопросов и транспортных предприятий, и жителей тех или иных территорий, и обращений. Думаю, с 1 января 2023 года, и в городе Шахты в том числе, будут приняты решения, которые несколько опустят стоимость проезда наших детишек», — заявил Василий Голубев, добавив, что население города Шахты и других муниципалитетов обязательно проинформируют, если соответствующее решение будет принято.