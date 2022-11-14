Напомним, в начале октября стало известно, что в Шахтах отменили льготный тариф на проезд несовершеннолетних в общественном транспорте, стоимость поездки увеличилась в 16 раз — с двух до 32 рублей.
Глава донского правительства Василий Голубев ответил на недовольства жителей, объяснив, что в последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте в Шахтах меняли 17 лет назад. Он напомнил, что любые покупки автопарков для оказания более качественных услуг также сказываются на тарифах.
Губернатор считает, что повышение тарифов провели слишком резко без необходимого оповещения населения, а потому поручил Минтранспорта, транспортным предприятиям и чиновникам до конца ноября представить отчеты.
«Мы посмотрим, что у нас происходит с тарифами с учетом проблемных вопросов и транспортных предприятий, и жителей тех или иных территорий, и обращений. Думаю, с 1 января 2023 года, и в городе Шахты в том числе, будут приняты решения, которые несколько опустят стоимость проезда наших детишек», — заявил Василий Голубев, добавив, что население города Шахты и других муниципалитетов обязательно проинформируют, если соответствующее решение будет принято.
Ранее аналитики рассказали, почему Ростов-на-Дону смог войти в десятку федеральных лидеров по качеству городского общественного транспорта.