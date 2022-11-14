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Официанты и повара в Ростове чаще других перегорают на работе

Сегодня, 13:16
Фото: Tellmeimok/cc bu sa / wikimedia.org
Для 54% ростовчан большой объем задач стал главной причиной перегорания на работе, следует из исследования hh.ru.

Аналитики узнали о ростовчан, что чаще всего вызывает у них выгорание на работе. 54% опрошенных назвали главной причиной усталости от работы большой объем рабочих задач. 48% респондентов заявили, что перегорают на работе из-за низкой зарплаты. Также в числе главных причин переутомления на работе названы невнимательность и отсутствие поддержки со стороны руководства, конфликты с коллегами и недостаток корпоративных мероприятий.

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Эксперты отмечают, что на низкие заплаты чаще всего жалуются работники общепита и туризма. На конфликтных и недружелюбных коллег — представители науки и образования. На большой объем задач, приводящий к выгоранию, чаще всего сетуют рекламщики, маркетологи и пиарщики.

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