Аналитики узнали о ростовчан, что чаще всего вызывает у них выгорание на работе. 54% опрошенных назвали главной причиной усталости от работы большой объем рабочих задач. 48% респондентов заявили, что перегорают на работе из-за низкой зарплаты. Также в числе главных причин переутомления на работе названы невнимательность и отсутствие поддержки со стороны руководства, конфликты с коллегами и недостаток корпоративных мероприятий.