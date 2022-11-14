Средняя скорость общественного транспорта также в два раза ниже личного и едва ли достигает 15 километров в час. Среднее время ожидания конкретных маршрутов составляет 8,5 минуты, а наиболее активные часы работы транспорта 07.00 до 18.00 мск, вне этих временных рамок дождаться необходимого маршрута становится затруднительно или вовсе невозможно. Кроме того за год в Ростове произошло 39 аварий с пострадавшими на общественном транспорте.