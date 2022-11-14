Аналитики компании представили рейтинг качества общественного транспорта в 84 городах страны, в котором Ростов-на-Дону занял 25 место, набрав всего 59,2 балла из 100 возможных. Сообщается, что за год город-миллионник "просел" по качеству транспортной сферы на целых 13 строчек рейтинга.
Всего транспортные системы оценивали по 52 характеристикам, среди которых возраст подвижного состава, количество маршрутов, распределение рейсов в течение суток, количество серьезных аварий с общественным транспортом и другие значимые показатели.
Наиболее проблемными для Ростова вопросами стали как раз возраст подвижного состава транспорта, например, трамваям в среднем 13,3 года, а автобусам почти шесть лет.
Средняя скорость общественного транспорта также в два раза ниже личного и едва ли достигает 15 километров в час. Среднее время ожидания конкретных маршрутов составляет 8,5 минуты, а наиболее активные часы работы транспорта 07.00 до 18.00 мск, вне этих временных рамок дождаться необходимого маршрута становится затруднительно или вовсе невозможно. Кроме того за год в Ростове произошло 39 аварий с пострадавшими на общественном транспорте.
Несмотря на это, городу удалось обойти Краснодар и Таганрог, которые заняли 26 и 42 места в рейтинге.
Ранее в Ростове отстранили водителя, которого обвинили в неприличном поведении и курении наркотических средств за рулем.