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Ростов скатился на 25-е место в рейтинге качества общественного транспорта

Сегодня, 15:20
Фото: rostov-gorod.ru
Автобус в Ростове
Ростов не смог войти в первую 20-ку федеральных лидеров по качеству общественного транспорта, исследование представил портал Simetra.

Аналитики компании представили рейтинг качества общественного транспорта в 84 городах страны, в котором Ростов-на-Дону занял 25 место, набрав всего 59,2 балла из 100 возможных.  Сообщается, что за год город-миллионник "просел" по качеству транспортной сферы на целых 13 строчек рейтинга.

Всего транспортные системы оценивали по 52 характеристикам, среди которых возраст подвижного состава, количество маршрутов, распределение рейсов в течение суток, количество серьезных аварий с общественным транспортом и другие значимые показатели. 

Наиболее проблемными для Ростова вопросами стали как раз возраст подвижного состава транспорта, например, трамваям в среднем 13,3 года, а автобусам почти шесть лет.

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Средняя скорость общественного транспорта также в два раза ниже личного и едва ли достигает 15 километров в час. Среднее время ожидания конкретных маршрутов составляет 8,5 минуты,  а наиболее активные часы работы транспорта  07.00 до 18.00 мск, вне этих временных рамок дождаться необходимого маршрута становится затруднительно или вовсе невозможно. Кроме того за год в Ростове произошло 39 аварий с пострадавшими на общественном транспорте. 

Несмотря на это, городу удалось обойти Краснодар и Таганрог, которые заняли 26 и 42 места в рейтинге.

Ранее в Ростове отстранили водителя, которого обвинили в неприличном поведении и курении наркотических средств за рулем. 

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