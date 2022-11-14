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Ростовчанин после ссоры с возлюбленной угнал набитую хлебом машину

Сегодня, 14:13
Фото: mil.ru
Житель Ростова-на-Дону поссорился с девушкой, после чего угнал автомобиль с хлебом, сообщили в УМВД по Краснодару.

У 21-летнего подозреваемого произошел конфликт с девушкой, из-за чего он выпил алкоголь. В Краснодаре на улице Цезаря Кунникова во время прогулки он увидел автомобиль с ключами и решил на нем прокатиться.

Фигурант сел за рулем и поехал по городу. Оказалось, что машина находилась здесь для разгрузки хлеба. Водитель обратился в полицию, после чего угонщика задержали. 

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По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.  Что именно задержанный хотел сделать с автомобилем, не раскрывается.

Ранее в Таганроге пьяный подросток угнал автомобиль и врезался в фасад аптеки.

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