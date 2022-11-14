Ростовчанин после ссоры с возлюбленной угнал набитую хлебом машину

У 21-летнего подозреваемого произошел конфликт с девушкой, из-за чего он выпил алкоголь. В Краснодаре на улице Цезаря Кунникова во время прогулки он увидел автомобиль с ключами и решил на нем прокатиться.
Фигурант сел за рулем и поехал по городу. Оказалось, что машина находилась здесь для разгрузки хлеба. Водитель обратился в полицию, после чего угонщика задержали.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Что именно задержанный хотел сделать с автомобилем, не раскрывается.
Ранее в Таганроге пьяный подросток угнал автомобиль и врезался в фасад аптеки.