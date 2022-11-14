Ростовские мастера боевых искусств одержали очередную победу

Турнир, посвященный 30-летию аккредитации Международного Союза боевых искусств в РФ, прошел в минувшие выходные в спорткомплексе МГТУ им.Баумана. Мероприятие собрало более 300 участников со всей страны, наш регион представили каратисты спортивного клуба «Суворов».
Ребята соревновались в двух этапах – ката с оружием, и без. В упорной борьбе, первое место занял житель Суворовского Семён Захаров (категория 10-11 лет). Победителей турнира наградил президент Международного Союза боевых искусств Иосиф Линдер.
Остаётся добавить, что главного тренера сборной Ростовской области Олега Захарова за большой вклад в развитие боевых искусств в России наградили памятной медалью МСБИ.