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Ростовские мастера боевых искусств одержали очередную победу

Сегодня, 07:27
На прошедших в Москве соревнованиях по карате в дисциплине ката, первое место занял наш земляк Семен Захаров.

Турнир, посвященный 30-летию аккредитации Международного Союза боевых искусств в РФ, прошел в минувшие выходные в спорткомплексе МГТУ им.Баумана. Мероприятие собрало более 300 участников со всей страны, наш регион представили каратисты спортивного клуба «Суворов».

Ребята соревновались в двух этапах – ката с оружием, и без. В упорной борьбе, первое место занял житель Суворовского Семён Захаров (категория 10-11 лет). Победителей турнира наградил президент Международного Союза боевых искусств Иосиф Линдер.

Фото: Спортивный клуб «Суворов»
Суворовские каратисты вновь лучшие
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Остаётся добавить, что главного тренера сборной Ростовской области Олега Захарова за большой вклад в развитие боевых искусств в России наградили памятной медалью МСБИ.

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#Анна Петрова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спорт
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