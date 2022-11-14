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Ростовский депутат Бородай попросил не истерить из-за ухода войск из Херсона

Сегодня, 06:21
Фото: mil.ru
Механизированная колонна войск РФ
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что ситуация с Херсоном вызвала неуместную истерику, говорится в его Telegram-канале.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал приказ вооруженным силам отойти за реку Днепр. О необходимости организовать оборону по левому рубежу реки перед этим заявил генерал Сергей Суровкин. 

Теперь Бородай в своем Telegram-канале написал, что эти события вызвали неуместную истерику. По его словам, она началась в тылу и такого быть не должно. 

С места событий: ростовский эксперт об отношении Донбасса к уходу из Херсона
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Парламентарий добавил, что пришло время драться.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о событиях в Херсонской области. Читайте об этом в материале RostovGazeta. 


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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Происшествия
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