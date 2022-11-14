Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал приказ вооруженным силам отойти за реку Днепр. О необходимости организовать оборону по левому рубежу реки перед этим заявил генерал Сергей Суровкин.
Теперь Бородай в своем Telegram-канале написал, что эти события вызвали неуместную истерику. По его словам, она началась в тылу и такого быть не должно.
Парламентарий добавил, что пришло время драться.
До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о событиях в Херсонской области. Читайте об этом в материале RostovGazeta.