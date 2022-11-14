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Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону с 16 ноября

Сегодня, 04:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будет холодная погода с дождями, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Погода ближайшую неделю будет очень переменчивая. В понедельник температура составит 9 градусов, а во вторник — 4 градуса. Осадков в эти периоды не ожидается.

В среду, 16 ноября, начнутся дожди, а воздух прогреется до шести градусов. В четверг температура достигнет 10 градусов, в пятницу — трех градусов.

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Дождливая погода сохранится до субботы, 19 ноября. В этот день может выпасть снег,  ночью будут заморозки до минус одного градуса. 

Ранее микрорайон Левенцовский затопило в Ростове-на-Дону после дождя.

#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Погода Ростов
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