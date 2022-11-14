Погода ближайшую неделю будет очень переменчивая. В понедельник температура составит 9 градусов, а во вторник — 4 градуса. Осадков в эти периоды не ожидается.
В среду, 16 ноября, начнутся дожди, а воздух прогреется до шести градусов. В четверг температура достигнет 10 градусов, в пятницу — трех градусов.
Дождливая погода сохранится до субботы, 19 ноября. В этот день может выпасть снег, ночью будут заморозки до минус одного градуса.
Ранее микрорайон Левенцовский затопило в Ростове-на-Дону после дождя.