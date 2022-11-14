Гогорян указан в качестве бенефициара «Консалтинг групп», чистая прибыль которой в 2021 году составила 496 тысяч рублей. Компания занимается финансовым аудитом.
По данным СПАРК, организация полностью владеет регоператором «Экотранс». Запись в ЕГРЮЛ внесли 25 октября.
Согласно открытой информации, Самвел Гогорян является братом депутата Заксобрания региона Саркиса Гогоряна.
Ранее RostovGazeta писала, что компания, принадлежащая родственникам Саркиса Гогоряна, строит 12-этажную высотку в районе набережной. Прокуратура выявляла нарушения в проектной документации для строительства.