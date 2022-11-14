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Скандальная семья Гогорян взяла под контроль мусорного оператора в Ростове-на-Дону

Сегодня, 08:00
Фото: donland.ru
Мусоросортировочный комплекс в Ростовской области

Семья донского депутата Гогоряна занялась сбором и вывозом мусора

Самвел Гогорян через компанию «Консалтинг групп» стал владельцем регоператора «Экосити» в Ростовской области, говорится в системе СПАРК.

Гогорян указан в качестве бенефициара «Консалтинг групп», чистая прибыль которой в 2021 году составила 496 тысяч рублей. Компания занимается финансовым аудитом.

По данным СПАРК, организация полностью владеет регоператором «Экотранс». Запись в ЕГРЮЛ внесли 25 октября.

Согласно открытой информации, Самвел Гогорян является братом депутата Заксобрания региона Саркиса Гогоряна.

Ранее RostovGazeta писала, что компания, принадлежащая родственникам Саркиса Гогоряна, строит 12-этажную высотку в районе набережной. Прокуратура выявляла нарушения в проектной документации для строительства.

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