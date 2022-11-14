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Стали известны города Ростовской области с худшей наркотической ситуацией

Сегодня, 10:50
Фото: GennadyL/CCO/wikimedia.org
Стела в Батайске
Ростов-на-Дону, Батайск и Шахты возглавили рейтинг городов региона, где наиболее остро стоит проблема наркотиков, сообщается на сайте регионального правительства.

Власти Ростовской области отчитались, что число жителей региона, состоящих на наркологическом учете, снизилось на 3%. Однако в ряде муниципалитетов проблема заболеваемости наркоманией все еще очень остра. Среди проблемных городов названы Ростов, Батайск, Шахты, Волгодонск, Азов и Новошахтинск.

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Чиновники заверили, что продолжат профилактическую работу с населением, объясняя вред, наносимый здоровью наркотиками.

Ранее Ростовская область заняла четвертое место в РФ по числу пойманных наркоторговцев.

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