Власти Ростовской области отчитались, что число жителей региона, состоящих на наркологическом учете, снизилось на 3%. Однако в ряде муниципалитетов проблема заболеваемости наркоманией все еще очень остра. Среди проблемных городов названы Ростов, Батайск, Шахты, Волгодонск, Азов и Новошахтинск.