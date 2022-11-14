Всего в лесу обнаружили более 100 ламп и строительные отходы. Площадь свалки на улице Совхозной составляет 500 квадратных метров.
«Эти лампы относятся к самому высокому классу опасности из-за наличия ртути. Она попадает в воздух и подземные воды», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь ответственные структуры определят, какой вред был нанесен природе. Дело в том, что некоторые ламы оказались разбитыми.
На свалке лежали документы, принадлежащие нескольким компаниям. Все материалы направили в прокуратуру.
Ранее ростовчане пожаловались на огромные помойки возле контейнеров в Нахичевани.