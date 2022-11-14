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Свалку с ртутными лампами обнаружили в Советском районе в Ростове

Сегодня, 09:23
Фото: vk.com/cleancity61
Свалка ртутных ламп в Ростове

В Ростове-на-Дону на территории городского леса обнаружена свалка из 100 ртутных ламп

В Ростове-на-Дону в Советском районе нашли опасные отходы в виде люминесцентных ламп, сообщает «Чистый город».

Всего в лесу обнаружили более 100 ламп и строительные отходы. Площадь свалки на улице Совхозной составляет 500 квадратных метров.

«Эти лампы относятся к самому высокому классу опасности из-за наличия ртути. Она попадает в воздух и подземные воды», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что теперь ответственные структуры определят, какой вред был нанесен природе. Дело в том, что некоторые ламы оказались разбитыми.

На свалке лежали документы, принадлежащие нескольким компаниям. Все материалы направили в прокуратуру.

Ранее ростовчане пожаловались на огромные помойки возле контейнеров в Нахичевани.

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#Происшествие#Свалка#Мусор#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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