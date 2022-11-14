Он рассказал местным жителям, что город готов к зиме. Сам паспорт выдается на основе проверок, которые проводит комиссия Ростехнадзора.
В последний раз Таганрог его получал в 2012 году. По словам сити-менеджера, его не выдавали по объективным причинам. Их он называть не стал.
«За этот период проделали большую работу. Все замечания были устранены», — уточнил градоначальник.
В комментариях пользователи начали жаловаться, что им приходят большие счета за отопление.
Ранее автобусы без отопления обнаружили в Ростове-на-Дону.