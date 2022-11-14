rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Таганрог впервые за 10 лет получил паспорт готовности к отоплению

Сегодня, 15:11
Фото: donland.ru
Котельная в Ростовской области
Таганрогу в этом году удалось получить паспорт готовности к отопительному сезону, сообщил глава администрации города Михаил Солоницин.

Он рассказал местным жителям, что город готов к зиме. Сам паспорт выдается на основе проверок, которые проводит комиссия Ростехнадзора.

В последний раз Таганрог его получал в 2012 году. По словам сити-менеджера, его не выдавали по объективным причинам. Их он называть не стал.

Семьи в Ростове-на-Дону заявили, что сосед оставил их без отопления
Узнать подробнее


«За этот период проделали большую работу. Все замечания были устранены», — уточнил градоначальник.

В комментариях пользователи начали жаловаться, что им приходят большие счета за отопление. 

Ранее автобусы без отопления обнаружили в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Глава ЛНР Пасечник заявил о проблемах с отоплением у границы Ростовской областиАвтобусы без отопления обнаружили в Ростове-на-ДонуСемьи в Ростове-на-Дону заявили, что сосед оставил их без отопления
#Отопление#Батареи#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
На Дону автовокзалы атакуют хакеры, а в Ростове закрывают проезд на Зеленый остров
Сегодня, 18:21
В Ростовской области 76% работодателей брали сотрудников на работу «по блату»
Сегодня, 20:38
Военный летчик рассказал, зачем нужны комнаты психоразгрузки в Ростовской области
Сегодня, 16:40
Вассерман объяснил, почему беженцы в Ростове устраивают проукраинские вечеринки
Сегодня, 16:39
Донские власти объяснили, почему курсы военной подготовки открыли только в Ростове
Сегодня, 19:16
Экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожае
Сегодня, 22:17