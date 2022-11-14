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Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о предстоящих трансферах в команде

Сегодня, 10:51
Фото: ФК "Ростов"
Игроки ФК "Ростов" на поле
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал об условиях продажи и покупки новых игроков для команды, интервью об этом он дал изданию «Спорт-Экспресс».

Главный тренер ФК «Ростов» Валерия Карпин заявил, что клуб сейчас обсуждать вопрос покупки новых игроков. Они необходимы для усиления потенциала команды. Карпин уточнил, что о покупке опытных игроков речи не идет, так как опыт для тренера не является приоритетным показателем. Гораздо важнее возраст и навыки футболиста.

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Также Карпин заверил, что клуб не собирается продавать важных действующих игроков. Однако трансферов предстоящей зимой избежать не удастся. Вместе с тем тренер уточнил, что если за какого-то игрока клубу поступит «заоблачное предложение», то футболиста придется продать. «Но не думаю, что такие предложения поступят», — заключил Карпин.

Ранее РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Карпиным до августа 2024 года.

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