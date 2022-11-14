Главный тренер ФК «Ростов» Валерия Карпин заявил, что клуб сейчас обсуждать вопрос покупки новых игроков. Они необходимы для усиления потенциала команды. Карпин уточнил, что о покупке опытных игроков речи не идет, так как опыт для тренера не является приоритетным показателем. Гораздо важнее возраст и навыки футболиста.
Также Карпин заверил, что клуб не собирается продавать важных действующих игроков. Однако трансферов предстоящей зимой избежать не удастся. Вместе с тем тренер уточнил, что если за какого-то игрока клубу поступит «заоблачное предложение», то футболиста придется продать. «Но не думаю, что такие предложения поступят», — заключил Карпин.
Ранее РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Карпиным до августа 2024 года.