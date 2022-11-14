Также Карпин заверил, что клуб не собирается продавать важных действующих игроков. Однако трансферов предстоящей зимой избежать не удастся. Вместе с тем тренер уточнил, что если за какого-то игрока клубу поступит «заоблачное предложение», то футболиста придется продать. «Но не думаю, что такие предложения поступят», — заключил Карпин.