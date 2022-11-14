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В Батайске появится новая школа на 1340 мест

Сегодня, 08:26
Фото: Правительство Ростовской области
На территории Авиагородка в городе Батайске Ростовской области продолжаются строительно-монтажные работы по возведению школы на 1340 мест. Как пояснили в региональном правительстве, объект возводится в рамках национального проекта «Образование».

В настоящее время завершено формирование котлована под здание, закончены гидроизоляционные работы, а со стройплощадки вывезено 22000 тонн грунта. Подрядчик АО «СМУ-Донаэродорстрой», уже армирует фундаментные плиты и ограждающие конструкции, используя более 600 тонн арматуры и закладных деталей из листового металла.

В администрации Ростовской области сообщили, что проект данного образовательного учреждения предусматривает строительство четырех отдельных блоков-зданий, соединенных между собой переходами, причем работа идет параллельно на всех четырех площадках.

 

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Фото: Правительство Ростовской области

Проект предусматривает и благоустройство территорий. В скором времени будет произведена компенсационная посадка зеленых насаждений и выполнено озеленение. Тротуар, которым активно пользуется жители микрорайона, будет немного смещен вдоль ограждения строительной площадки.

Заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта Владимир Окунев, отмечает, что сдать объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года.

— Ход строительства находится на постоянном контроле областной администрации, ведь от качества производства работ и своевременной сдачи объектов в эксплуатацию зависят темпы развития социальной инфраструктуры, комфорт и благополучие наших жителей, — заявил Владимир Окунев.

Заместитель губернатора добавил, что в настоящее время на территории Ростовской области в рамках национального проекта «Образование» с привлечением федеральных средств возводятся девять школ. Объекты расположены в Каменском районе, Азове, Батайске, Волгодонске и Ростове-на-Дону.

#Анна Петрова#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Городская среда
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