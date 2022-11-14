В Батайске появится новая школа на 1340 мест

В настоящее время завершено формирование котлована под здание, закончены гидроизоляционные работы, а со стройплощадки вывезено 22000 тонн грунта. Подрядчик АО «СМУ-Донаэродорстрой», уже армирует фундаментные плиты и ограждающие конструкции, используя более 600 тонн арматуры и закладных деталей из листового металла.