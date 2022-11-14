Отмечается, что с начала военной операции в феврале текущего года официальные ведомства, включая власти Ростова и руководство штаба ЮВО, ни разу не опубликовали ни одного официального объявления о гибели дончан. Единственное посмертное награждение военнослужащих, о котором сообщили СМИ в донском правительстве, состоялось в июне этого года, когда к награде официально посмертно представили семерых жителей Ростовской области.