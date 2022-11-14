В издании напомнили, что сектор Мужества выделен специально под захоронения военных, которых представили к государственным наградам. Здесь же с начала 2022 года появилось 42 могилы, при этом о половине из них сообщили в июне текущего года.
В СМИ утверждают, что на Аллее Героев, дескать, появились могилы как обычных рядовых, так и офицерского состава войск различного рода, в том числе ВДВ, мотострелковых войск и главного разведывательного управления. Среди них было и одно захоронение с грамотой «Участнику СВО на Украине».
Отмечается, что с начала военной операции в феврале текущего года официальные ведомства, включая власти Ростова и руководство штаба ЮВО, ни разу не опубликовали ни одного официального объявления о гибели дончан. Единственное посмертное награждение военнослужащих, о котором сообщили СМИ в донском правительстве, состоялось в июне этого года, когда к награде официально посмертно представили семерых жителей Ростовской области.
Официального комментария Минобороны по поводу захоронений не поступало. Информация уточняется.