Заказчиком выступает департамент ЖКХ и энергетики города. Исполнителя выберут в рамках электронного аукциона, который состоится 22 ноября.
Начальная стоимость контракта составляет 66 миллионов рублей. Работы пройдут в семи районах города, среди них Ворошиловский, Первомайский, Пролетарский, Ленинский.
Больше всего денег направят на уборку Кировского района - 18,2 миллиона рублей. Еще 13 миллионов потратят на Ворошиловский район и 11 миллионов - на Пролетарский.
Отмечается, что уборка будет проводиться в 2022 году.
Ранее стало известно, что на рекультивацию свалки в северо-западной промзоне Ростова выделили 2,3 млрд рублей.