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В Ростове-на-Дону на уборку 7 районов от снега потратят более 66 млн рублей

Сегодня, 08:17
Фото: donland.ru
Очистка дорог от снега

В Ростове-на-Дону на уборку в семи районах от снега выделят больше 66 млн рублей

В Ростове-на-Дону выберут подрядчика, который будет заниматься уборкой снега в нескольких районах города, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает департамент ЖКХ и энергетики города. Исполнителя выберут в рамках электронного аукциона, который состоится 22 ноября.

Начальная стоимость контракта составляет 66 миллионов рублей. Работы пройдут в семи районах города, среди них Ворошиловский, Первомайский, Пролетарский, Ленинский.

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Больше всего денег направят на уборку Кировского района - 18,2 миллиона рублей. Еще 13 миллионов потратят на Ворошиловский район и 11 миллионов - на Пролетарский. 

Отмечается, что уборка будет проводиться в 2022 году. 

Ранее стало известно, что на рекультивацию свалки в северо-западной промзоне Ростова выделили 2,3 млрд рублей. 

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#Уборка#Снег#Контракт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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