Напомним, 26 октября стало известно о конкурсе, объявленном спортивной школой олимпийского резерва № 8 имени В. В. Понедельника, которая начала поиски подрядчика для капитального ремонта дворца спорта в переулке Халтуринском. На работы выделили почти 1,65 миллиарда рублей, а срок завершения работ обозначили в конце декабря 2025 года.