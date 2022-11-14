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В Ростове не смогли найти подрядчика для капремонта Дворца спорта за 1,6 млрд рублей

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI
В Ростове продлили срок подачи заявок на конкурс по капремонту Дворца спорта в переулке Халтуринском, сведения об этом появились на портале закупок.

Напомним, 26 октября стало известно о конкурсе, объявленном спортивной школой олимпийского резерва № 8 имени В. В. Понедельника, которая начала поиски подрядчика для капитального ремонта дворца спорта в переулке Халтуринском. На работы выделили почти 1,65 миллиарда рублей, а срок завершения работ обозначили в конце декабря 2025 года. 

Результаты конкурса должны были объявить 15 ноября, однако тендер перевели на стадию подачи заявок и продлили сроки подачи предложений поставщикам до 25 ноября. Теперь итоги аукциона собираются подвести 30 ноября. 

На разработку проекта ремонта ростовского Дворца спорта уйдет 1,5 года
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