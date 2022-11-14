В конце октября ПАО «Московский кредитный банк» выставил на продажу помещения в ТРЦ «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина, 32е площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Речь шла о практически целом этаже торгового центра, который занимал боулинг «Планета боулинг» с 32 дорожками, бильярдом, собственной кухней, аэрохоккеем и баром.
Сам боулинг прекратил работу еще в 2018 году, неожиданно даже для своего персонала, который продолжал вести соцсети заведения после того, как площадка ушла на реконструкцию. Некоторые СМИ сообщали, что причиной закрытия стали суды о банкротстве головной компании «Планета развлечений», а также долги по аренде и эксплуатации перед ТРЦ «Горизонт».
В объявлении указано, что сейчас боулинг находится в эксплуатации, а его открытие было запланировано на сентябрь 2022 года. Стоимость объекта составляет 90,1 миллиона рублей.
Ранее на «Авито» на продажу выставили кинотеатр с караоке.