Сам боулинг прекратил работу еще в 2018 году, неожиданно даже для своего персонала, который продолжал вести соцсети заведения после того, как площадка ушла на реконструкцию. Некоторые СМИ сообщали, что причиной закрытия стали суды о банкротстве головной компании «Планета развлечений», а также долги по аренде и эксплуатации перед ТРЦ «Горизонт».