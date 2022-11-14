rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области 76% работодателей брали сотрудников на работу «по блату»

Сегодня, 17:38
Фото: pxhere.com
В Ростовской области около 74% менеджеров по набору персонала заявили, что нанимали кадры по рекомендации коллег, а 36% — по совету родных и друзей, об этом сообщил портал Superjob.

Аналитики опросили около 1,7 тысячи респондентов из числа менеджеров по подбору персонала и работодателей, чтобы выяснить, как часто сотрудники получают работу по чьей-то рекомендации. 

Сообщается, что в 2022 году при приеме сотрудников на работу трое из четырех специалистов по подбору персонала (74%) опирались на рекомендации коллег, а 36% опрошенных принимали советы друзей и родни.  

При этом, по данным опроса, 76% работодателей в 2022 году нанимали людей по рекомендациям своих коллег или других сотрудников. Это на 12% больше, чем в 2021 году. 

Каждый шестой ростовчанин хотел бы продлить новогодние выходные в 2023 году
Узнать подробнее

Также интерес представляет и показатель удовлетворенности работой таких сотрудников. 9% работодателей отвечают, что люди, нанятые «по блату», работают лучше своих конкурентов, а 70% опрошенных считают, что качество работы такое же, как у тех, кого устроили в порядке обычного конкурса на должность. При этом 8% работодателей заявили, что сотрудники, трудоустроенные по рекомендации, работают хуже своих коллег, для сравнения — в 2021 году об этом заявляли 6% опрошенных.  

Ранее стало известно, сколько жителей Ростовской области готовы получать зарплату «в конверте».

Читайте также:
Официанты и повара в Ростове чаще других перегорают на работеЮристы рассказали о правах россиян по работе в праздничные дниОколо 80% жителей в Ростовской области заявили, что им надоела работа
#Надежда Пустяк#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Азов#Волгодонск#Аксай#Батайск#Краснодарский край#Работа
Подпишитесь
На Дону автовокзалы атакуют хакеры, а в Ростове закрывают проезд на Зеленый остров
Сегодня, 18:21
Военный летчик рассказал, зачем нужны комнаты психоразгрузки в Ростовской области
Сегодня, 16:40
Вассерман объяснил, почему беженцы в Ростове устраивают проукраинские вечеринки
Сегодня, 16:39
Донские власти объяснили, почему курсы военной подготовки открыли только в Ростове
Сегодня, 19:16
Экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожае
Сегодня, 22:17