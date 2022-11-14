Также интерес представляет и показатель удовлетворенности работой таких сотрудников. 9% работодателей отвечают, что люди, нанятые «по блату», работают лучше своих конкурентов, а 70% опрошенных считают, что качество работы такое же, как у тех, кого устроили в порядке обычного конкурса на должность. При этом 8% работодателей заявили, что сотрудники, трудоустроенные по рекомендации, работают хуже своих коллег, для сравнения — в 2021 году об этом заявляли 6% опрошенных.