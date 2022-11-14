Аналитики опросили около 1,7 тысячи респондентов из числа менеджеров по подбору персонала и работодателей, чтобы выяснить, как часто сотрудники получают работу по чьей-то рекомендации.
Сообщается, что в 2022 году при приеме сотрудников на работу трое из четырех специалистов по подбору персонала (74%) опирались на рекомендации коллег, а 36% опрошенных принимали советы друзей и родни.
При этом, по данным опроса, 76% работодателей в 2022 году нанимали людей по рекомендациям своих коллег или других сотрудников. Это на 12% больше, чем в 2021 году.
Также интерес представляет и показатель удовлетворенности работой таких сотрудников. 9% работодателей отвечают, что люди, нанятые «по блату», работают лучше своих конкурентов, а 70% опрошенных считают, что качество работы такое же, как у тех, кого устроили в порядке обычного конкурса на должность. При этом 8% работодателей заявили, что сотрудники, трудоустроенные по рекомендации, работают хуже своих коллег, для сравнения — в 2021 году об этом заявляли 6% опрошенных.
Ранее стало известно, сколько жителей Ростовской области готовы получать зарплату «в конверте».