Напомним, в понедельник, 14 ноября, стало известно, что на территории Ростова-на-Дону в одном из городских лесов обнаружили свалку с флуоресцентными лампами, в которых содержится ртуть.
Позднее в донской прокуратуре сообщили, что лампы относятся к отходам первого класса опасности, потому что могут загрязнить воду и воздух своими испарениями или же компонентами ртути, проникающими в землю.
В надзорном органе добавили, что помимо ламп и строительных отходов на свалке нашли документы пяти донских компаний, которые уже передали в прокуратуру Ростовской области и природоохранную прокуратуру.
Портал «Ростов. АиФ» со ссылкой на Минприроды сообщает, что административной инспекции и администрации Советского района Ростова предстоит принять решение по факту переданных им материалов.
Ранее стало известно, сколько потратят на рекультивацию свалки в Ростове.