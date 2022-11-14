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В Ростовской области проверят свалки с ртутными лампами

Сегодня, 14:55
Фото: vk.com/cleancity61
Свалка с ртутьсодержащими лампами в Ростовской области
В Ростове рассказали, какие меры реагирования приняли из-за опасной свалки с ртутными лампами, об этом сообщили в донском Минприроды.

Напомним, в понедельник, 14 ноября, стало известно, что на территории Ростова-на-Дону в одном из городских лесов обнаружили свалку с флуоресцентными лампами, в которых содержится ртуть.

Позднее в донской прокуратуре сообщили, что лампы относятся к отходам первого класса опасности, потому что могут загрязнить воду и воздух своими испарениями или же компонентами ртути, проникающими в землю. 

В надзорном органе добавили, что помимо ламп и строительных отходов на свалке нашли документы пяти донских компаний, которые уже передали в прокуратуру Ростовской области и природоохранную прокуратуру.

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Портал «Ростов. АиФ» со ссылкой на Минприроды сообщает, что административной инспекции и администрации Советского района Ростова предстоит принять решение по факту переданных им материалов. 

Ранее стало известно, сколько потратят на рекультивацию свалки в Ростове.

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