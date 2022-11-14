Вассерман объяснил, почему беженцы в Ростове устраивают проукраинские вечеринки

Напомним, что в сети распространяется видео одной из вечеринок в ростовском кафе. Автор этого видео — беженка из Донецка ДНР. На нем веселая компания танцует и дружно подпевает слова песни: «Ще не вмерла Украина». Ростовчане раскритиковали поведение прославляющих врага молодых людей.
Анатолий Вассерман полагает, что причин такому поведению может быть несколько. Во-первых, по его словам, бежать от боевых действий могли и люди, настроенные в пользу Украины. Просто они боялись пострадать в ходе боев.
«Во-вторых, даже настроенные в пользу России люди, могли испугаться. Они подумали, что если Украина с помощью коллективного Запада может одолеть нашу страну, то лучше заранее показать, что мы, мол, на стороне Украины. Скорее всего, в этом и заключается основной посыл. Украину они боятся, а Россию — нет», - отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер добавляет, что не исключена и третья причина — простая человеческая глупость. Однако, с его точки зрения, это маловероятно.
«Я думаю, что в этом поведении вряд ли найдется основание для уголовного или хотя бы административного преследования. Но общество должно показать таким людям, что их поведение, мягко говоря, не приветствуется», - резюмирует Анатолий Вассерман.