Вассерман объяснил, почему беженцы в Ростове устраивают проукраинские вечеринки

«Во-вторых, даже настроенные в пользу России люди, могли испугаться. Они подумали, что если Украина с помощью коллективного Запада может одолеть нашу страну, то лучше заранее показать, что мы, мол, на стороне Украины. Скорее всего, в этом и заключается основной посыл. Украину они боятся, а Россию — нет», - отмечает Анатолий Вассерман.