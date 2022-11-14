Представители власти поговорили с мобилизованными о проблемах снабжения. Также многие пожаловались на сложности в получении льгот. Чиновники в очередной раз заявили, что окажут резервистам всю необходимую помощь, каждый проблемный случай будет рассматриваться индивидуально.