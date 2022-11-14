Чиновники Ростовской области продолжают инспектировать полевые лагеря, на которых тренируются мобилизованные резервисты. Военнослужащие восстанавливают и улучшают свои боевые навыки, проходят занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Отмечается, что лучше всех с задачами справляются бойцы казачьих отрядов.
Представители власти поговорили с мобилизованными о проблемах снабжения. Также многие пожаловались на сложности в получении льгот. Чиновники в очередной раз заявили, что окажут резервистам всю необходимую помощь, каждый проблемный случай будет рассматриваться индивидуально.
Также в полевой лагерь для военнослужащих доставили продукты питания и дополнительную амуницию.
Ранее мобилизованного школьника вернули с фронта домой спустя полгода прибывания в зоне СВО.