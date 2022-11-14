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Власти Ростовской области снова пообещали решить проблемы снабжения мобилизованных

Сегодня, 07:20
Фото: donland.ru
Ростовчане в полевом лагере
Ростовская область продолжает снабжать продовольствием и амуницией мобилизованных резервистов, рассказали в правительстве региона.

Чиновники Ростовской области продолжают инспектировать полевые лагеря, на которых тренируются мобилизованные резервисты. Военнослужащие восстанавливают и улучшают свои боевые навыки, проходят занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Отмечается, что лучше всех с задачами справляются бойцы казачьих отрядов.

Представители власти поговорили с мобилизованными о проблемах снабжения. Также многие пожаловались на сложности в получении льгот. Чиновники в очередной раз заявили, что окажут резервистам всю необходимую помощь, каждый проблемный случай будет рассматриваться индивидуально.

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Также в полевой лагерь для военнослужащих доставили продукты питания и дополнительную амуницию.

Ранее мобилизованного школьника вернули с фронта домой спустя полгода прибывания в зоне СВО.

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