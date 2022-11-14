Водитель Matiz протаранил дерево со знаком и погиб в Ростовской области

Происшествие случилось вечером на дороге между Ленинаканом и Таганрогом. Водитель Daewoo Matiz не смог справиться с управлением.
Из-за этого машина выехала на обочину и врезалась в знак. После этого транспорт отбросило на кучу щебня.
Но автомобиль не остановился, он въехал на территории частного двора и врезался в дерево. От полученных ранений автолюбитель погиб.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Ранее в Ростовской области четверо чудом выжили в легковушке, разломавшейся на две части.