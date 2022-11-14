rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водитель Matiz протаранил дерево со знаком и погиб в Ростовской области

Сегодня, 10:28
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
Матиз врезался в дом в Ростовской области
В Ростовской области не справившийся с управлением водитель врезался в дорожный знак и дерево, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось вечером на дороге между Ленинаканом и Таганрогом. Водитель Daewoo Matiz не смог справиться с управлением.

Из-за этого машина выехала на обочину и врезалась в знак. После этого транспорт отбросило на кучу щебня.

В жутком ДТП в Ростовской области двое погибли, четверых увезли на скорой
Узнать подробнее


Но автомобиль не остановился, он въехал на территории частного двора и врезался в дерево. От полученных ранений автолюбитель погиб.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Ранее в Ростовской области четверо чудом выжили в легковушке, разломавшейся на две части.


Читайте также:
В жутком ДТП в Ростовской области двое погибли, четверых увезли на скоройВодитель спровоцировал массовое ДТП в центре Ростова и сбежал с места происшествияВ Ростовской области после ДТП трассу залило подсолнечным маслом 4 ноября
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дтп#Авария#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
На Дону автовокзалы атакуют хакеры, а в Ростове закрывают проезд на Зеленый остров
Сегодня, 18:21
В Ростовской области 76% работодателей брали сотрудников на работу «по блату»
Сегодня, 20:38
Военный летчик рассказал, зачем нужны комнаты психоразгрузки в Ростовской области
Сегодня, 16:40
Вассерман объяснил, почему беженцы в Ростове устраивают проукраинские вечеринки
Сегодня, 16:39
Донские власти объяснили, почему курсы военной подготовки открыли только в Ростове
Сегодня, 19:16
Экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожае
Сегодня, 22:17