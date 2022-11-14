Военный летчик рассказал, зачем нужны комнаты психоразгрузки в Ростовской области

По словам собеседника, комнаты психологической разгрузки для военных летчиков существовали еще в советские годы. В основном, они были оборудованы в тех полках, где руководили грамотные командиры, ведь создателем этих комнат было полковое командование. Кое-где, например, в Краснодарском крае, такие комнаты продолжают существовать с советских лет.
«В них пели птички, стояли аквариумы с рыбками, цветы, телевизор. Для желающих поиграть лежали на столе игры — нарды, шашки и шахматы. Помимо комнат психологической разгрузки были и бани с саунами. То есть все способствовало тому, что после полета или между заданиями люди могли спокойно расслабиться и отдохнуть», - отмечает Александр Цвет.
Комнаты психологической разгрузки, по словам бывшего военного летчика, безусловно, нужны. Однако что за оборудование для их обустройства в Ростовской области поступило в регион — спикер затруднился ответить.
«В советские годы в таких комнатах я не видел какого-то специального оборудования», - подчеркивает собеседник.