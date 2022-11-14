Военный летчик рассказал, зачем нужны комнаты психоразгрузки в Ростовской области

«В них пели птички, стояли аквариумы с рыбками, цветы, телевизор. Для желающих поиграть лежали на столе игры — нарды, шашки и шахматы. Помимо комнат психологической разгрузки были и бани с саунами. То есть все способствовало тому, что после полета или между заданиями люди могли спокойно расслабиться и отдохнуть», - отмечает Александр Цвет.