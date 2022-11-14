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Завяли помидоры: число разводов Ростовской области выросло на 15%

Сегодня, 03:47
Фото: pxhere.com

На две свадьбы в 2022 году в Ростовской области приходился один развод

Жители Ростовской области стали чаще расторгать браки в 2022 году, следует из данных Росстата.

В нынешнем году в Ростовской области увеличилось число разводов. Если в 2021 году в регионе распались 1678 семей, то в 2022 году — 1930. Таким образом, число разводов возросло на 15%.

Однако продолжает расти и число заключенных браков. В текущем году в Ростовской области появилось 4032 новые семьи, это на 819 больше, чем годом ранее.

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Также Росстат доложил, что в 2022 году регион не смог преодолеть естественную убыль населения. Она составила 1930 человек.

Ранее сообщалось, что вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей. Также подсчитано, что в регионе мальчиков рождается больше чем девочек — 51,9% против 48,1% соответственно.

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