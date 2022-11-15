«Единая Россия» обеспечивает защиту прав мобилизованных и их семей

«Единая Россия» в Ростовской области активно участвует в разработке мер поддержки для мобилизованных и членов их семей. Такие семьи освободили от транспортного налога. Предложение об этом внес член высшего совета «Единой России», губернатор Василий Голубев, инициативу поддержала партийная фракция в Заксобрании. Льгота распространяется на налоговые периоды 2021 и 2022 годов, то есть уже в этом году мобилизованным гражданам и членам их семей не придется оплачивать транспортный налог.