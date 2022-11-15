«Единая Россия» обеспечивает защиту прав мобилизованных и их семей

Работа над ними ведется на постоянной основе, что помогает скорректировать законодательство и предусмотреть максимум поддержки в соответствии с поручениями президента.
Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что внимание и поддержка по отношению к мобилизованным и их близким сейчас является главной задачей ЕР.
Сначала — ещё в марте — реализовали предложение партии о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Теперь на этих военнослужащих и офицеров распространяются следующие меры соцподдержки: ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд в транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.
Этот же статус предоставят добровольцам - участникам СВО: соответствующий законопроект приняли в третьем чтении. Среди его авторов - секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от ЕР.
Ещё один закон «Единой России» обеспечил гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идёт о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и прочих специалистах.
Также приняты инициированные ЕР законы, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили размер пособия по уходу за ребенком для матерей, проходящих военную службу, обеспечили военнослужащим после ранений право продолжать службу на специальных позициях.
Андрей Турчак в письме на имя руководителя правительства отметил, что за восемь месяцев СВО партией было принято немало мер поддержки для военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональных уровнях также реализуют около 50 разных видов помощи: от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат.
По инициативе партии были внесены изменения в трудовое законодательство: появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправленными на фронт. Помимо этого, мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. Правительство поддержало и предложение ЕР не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер социальной поддержки, адресованной семьям, пишет сайт партии ER.RU.
«Единая Россия» в Ростовской области активно участвует в разработке мер поддержки для мобилизованных и членов их семей. Такие семьи освободили от транспортного налога. Предложение об этом внес член высшего совета «Единой России», губернатор Василий Голубев, инициативу поддержала партийная фракция в Заксобрании. Льгота распространяется на налоговые периоды 2021 и 2022 годов, то есть уже в этом году мобилизованным гражданам и членам их семей не придется оплачивать транспортный налог.
«Мы изыскиваем все возможные варианты поддержки отправившихся на службу по мобилизации, а также членов их семей. И по линии нормативного регулирования, и по линии оказания социальной и иной помощи, и по линии бытовой поддержки. Одно из таких решений – это освобождение их от транспортного налога», - отмечает председатель донского парламента, секретарь реготделения «Единой России» Александр Ищенко.
Фракция «Единая Россия» гордумы Ростова содействовала принятию решений об освобождении семей от уплаты земельного налога и бесплатном горячем питании с 5-го по 11-й класс для детей мобилизованных.
Действуют в регионе и другие меры поддержки.
Одна из новых инициатив, которые возьмут на сопровождение донские депутаты, касается обеспечения детей мобилизованных и добровольцев оздоровительным отдыхом со 100%-ной компенсацией стоимости путевок.