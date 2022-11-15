Бывший министр ЖКХ напомнил, что детализация звонков с телефонов его семьи и его собственного подтверждает, что никто из его близких не связывался с «Аэрофлотом» для бронирования билетов. Андрей Майер также предположил, что бронирование совершено сотрудниками ФСБ, которые заинтересованы в том, чтобы он продолжал находиться в СИЗО.