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Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер не смог выйти из СИЗО

Сегодня, 11:59
Фото: donland.ru
Андрей Майер
В Ростове Кировский районный суд отклонил ходатайство бывшего министра ЖКХ Андрея Майера об изменении меры пресечения, об этом стало известно во время последнего заседания.

В издании "Блокнот. Ростов" рассказали, что в начале ноября Майер подал ходатайство, чтобы изменить меру пресечения. По словам бывшего чиновника, он не планировал скрываться, несмотря на то, что неизвестные забронировали билеты в Турцию на его имя. 

Бывший министр ЖКХ напомнил, что детализация звонков с телефонов его семьи и его собственного подтверждает, что никто из его близких не связывался с «Аэрофлотом» для бронирования билетов.  Андрей Майер также предположил, что бронирование совершено сотрудниками ФСБ, которые заинтересованы в том, чтобы он продолжал находиться в СИЗО.

Еще одним из аргументов бывшего чиновника стало то, что конечным получателем денег, в растрате которых его обвинили, стало управление ЖКХ Ростова, а МинЖКХ Ростовской области. Защита обратила внимание суда на то, что у Майера не было фактической возможности управлять бюджетными деньгами, тем более, принимать решение об их нецелевом использовании.

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Андрей Майер попросил изменить ему меру пресечения и отправить под домашний арест, но суд отклонил его прошение, заметив, что сторона защиты и подозреваемый начали заниматься оценкой доказательств. 

Срок пребывания Майера в СИЗО продлили до 10 декабря, а следующее заседание, согласно картотеке его дела, 21 ноября. 

Ранее бывший глава донского МинЖКХ рассказал, кто должен находиться в СИЗО вместо него.

Напомним, бывший министр ЖКХ попал в СИЗО в 2020 году, его обвинили в нецелевом расходовании денег на создание парка в Пролетарском районе Ростова рядом с одним из новых ЖК. 

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