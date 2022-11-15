В издании "Блокнот. Ростов" рассказали, что в начале ноября Майер подал ходатайство, чтобы изменить меру пресечения. По словам бывшего чиновника, он не планировал скрываться, несмотря на то, что неизвестные забронировали билеты в Турцию на его имя.
Бывший министр ЖКХ напомнил, что детализация звонков с телефонов его семьи и его собственного подтверждает, что никто из его близких не связывался с «Аэрофлотом» для бронирования билетов. Андрей Майер также предположил, что бронирование совершено сотрудниками ФСБ, которые заинтересованы в том, чтобы он продолжал находиться в СИЗО.
Еще одним из аргументов бывшего чиновника стало то, что конечным получателем денег, в растрате которых его обвинили, стало управление ЖКХ Ростова, а МинЖКХ Ростовской области. Защита обратила внимание суда на то, что у Майера не было фактической возможности управлять бюджетными деньгами, тем более, принимать решение об их нецелевом использовании.
Андрей Майер попросил изменить ему меру пресечения и отправить под домашний арест, но суд отклонил его прошение, заметив, что сторона защиты и подозреваемый начали заниматься оценкой доказательств.
Срок пребывания Майера в СИЗО продлили до 10 декабря, а следующее заседание, согласно картотеке его дела, 21 ноября.
Ранее бывший глава донского МинЖКХ рассказал, кто должен находиться в СИЗО вместо него.
Напомним, бывший министр ЖКХ попал в СИЗО в 2020 году, его обвинили в нецелевом расходовании денег на создание парка в Пролетарском районе Ростова рядом с одним из новых ЖК.