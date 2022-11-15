Эксперт предложил депортировать беженцев за проукраинские вечеринки в Ростове

Напомним, что в сети появилось видео, как в одном из ростовских кафе беженцы ДНР веселились под песню «Ще не вмерла Украина». Ростовчане раскритиковали поведение молодых людей, а российский интеллектуал Анатолий Вассерман раскрыл основные причины такого поведения.
«Подобных провокаций, к сожалению, может быть много. Ведь не случайно, в обществе обсуждаются истории о том, как ведут себя проукраински настроенные беженцы», - отмечает Евгений Михайлов.
По словам собеседника, таким поведением граждан должны заниматься соответствующие структуры. Вопрос в этом случае может быть задан только один: «Зачем тогда вы к нам приехали?». Ведь беженцы получают от России всестороннюю помощь и компенсации.
«А если люди приехали в Россию, то надо соблюдать существующие у нас нормы и правила поведения. Если не готовы к этому — можно предложить эвакуацию через определенные коридоры обратно в Украину», — делится мнением эксперт.
Собеседник подчеркивает, что недавно был подписан Указ о лишении вновь приобретенного российского гражданства за дискредитацию армии и фейки о ней, за участие в нежелательных организациях и многое другое.
«Лишать проукраински настроенных беженцев с подобным поведением российского гражданства или нет — решать не мне. Но такие действия надо пресекать на корню вплоть до депортации», — резюмирует политолог.