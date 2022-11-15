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Капремонт Западного подъезда к Ростову планируют закончить в 2023 году

Сегодня, 17:59
Фото: ФКУ “Упрдор Москва-Волгоград”
В Ростове капитальный ремонт Западного подъезда хотят завершить в 2023 году с опережением графика, об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В организации сообщили, что в настоящий момент работы на участке протяженностью шесть километров дороги А-135, ведущей к Ростову от М-4 “Дон”, выполнены на 30%.  

Большая часть работ прошла на участке между третьим и шестым километрами, где усилили основание дороги и заменили дорожное покрытие на более устойчивое к постоянным нагрузкам. 

Начальник отдела контроля качества ростовского филиала Упрдора Степан Чибров сообщил, что на днях рабочие приступят к работам по устройству переходно-скоростных полос и ремонту съезда к улице Фермерской в Батайске. 

Больше 2,8 млрд рублей потратят на ремонт моста на Западном подъезде к Ростову
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Дорожники ожидают, что уже зимой получится запустить движение в четырехполосном режиме, а капитальный ремонт целиком удастся завершить уже в следующем году. Напомним, что работы оценили в 2,8 миллиарда рублей, а сроком завершения работ на участке определили 2024 год, поскольку в закупку включили и реконструкцию моста.

Пока в компании просят водителей проявить осторожность и внимание на дорогах, а также в обязательном порядке соблюдать требования временных знаков в зонах, где ведутся дорожные работы. 

Ранее в Ростове общественники обратились в суд, чтобы отменить решение о текущем маршруте строительства Западной хорды. 

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