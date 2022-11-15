Дорожники ожидают, что уже зимой получится запустить движение в четырехполосном режиме, а капитальный ремонт целиком удастся завершить уже в следующем году. Напомним, что работы оценили в 2,8 миллиарда рублей, а сроком завершения работ на участке определили 2024 год, поскольку в закупку включили и реконструкцию моста.