В организации сообщили, что в настоящий момент работы на участке протяженностью шесть километров дороги А-135, ведущей к Ростову от М-4 “Дон”, выполнены на 30%.
Большая часть работ прошла на участке между третьим и шестым километрами, где усилили основание дороги и заменили дорожное покрытие на более устойчивое к постоянным нагрузкам.
Начальник отдела контроля качества ростовского филиала Упрдора Степан Чибров сообщил, что на днях рабочие приступят к работам по устройству переходно-скоростных полос и ремонту съезда к улице Фермерской в Батайске.
Дорожники ожидают, что уже зимой получится запустить движение в четырехполосном режиме, а капитальный ремонт целиком удастся завершить уже в следующем году. Напомним, что работы оценили в 2,8 миллиарда рублей, а сроком завершения работ на участке определили 2024 год, поскольку в закупку включили и реконструкцию моста.
Пока в компании просят водителей проявить осторожность и внимание на дорогах, а также в обязательном порядке соблюдать требования временных знаков в зонах, где ведутся дорожные работы.
Ранее в Ростове общественники обратились в суд, чтобы отменить решение о текущем маршруте строительства Западной хорды.